„Spotykamy się po raz kolejny, co prawda nie wiosną, ale jesienią. Ale mamy wspólne wspaniałe teatralne święto. Cieszę się bardzo, że sala jest wypełniona, a to znaczy, że festiwal żyje i jeszcze bardzo, bardzo długo będzie żył. Cieszymy się, że mamy nowe zespoły, które w tym roku po raz pierwszy zgłosiły się do udziału w festiwalu, ale również cieszymy się z tego, że mamy tak zwane powroty. Bardzo serdecznie dziękuję Podlaskiemu Oddziałowi Wspólnoty Polskiej, gdyż to za ich sprawą ten festiwal mógł się odbyć jesienią, ale mamy nadzieję, że w roku następnym spotkamy się gdzieś tam w okolicy dnia teatru. Wszystkie dzieciaki, które przybyły tutaj do Domu Polskiego, są faktycznie już laureatami tegorocznego festiwalu, gdyż przyjazd każdego zespołu do Domu Polskiego jest świętem i związany jest z ogromem pracy włożonej przez instruktorów i przez rodziców, za co również serdecznie dziękuję — mówiła podczas otwarcia Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Ogromne osiągnięcie dzieci i nauczycieli

Magdalena Kiszko-Dojlidko, aktorka, wykładowczyni Filii w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie, przewodnicząca komisji w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że serce się raduje, jak się patrzy na niesamowitą energię dziecięcą, na to, jak się dobrze dzieci bawią i jak ładnie posługują się językiem polskim. Doceniła również ogromną pracę instruktorów.

— Zawsze tutaj przyjeżdżam z otwartym sercem. Z wielką radością oglądam piękne występy dzieci i młodzieży. Mamy dopiero początek roku szkolnego, a już powstały spektakle, co świadczy o ogromnej pracy nauczycieli i dzieci. Chylę czoło przed tym wyzwaniem, które pojawiło się w tym roku, przecież od początku roku szkolnego minęło dopiero 2,5 miesiąca a powstało już 10 przedstawień. To jest naprawdę ogromne osiągnięcie i wielka praca. Spektakle są w różnym przedziale wiekowym. W moim odczuciu repertuar jest dostosowany do wieku dzieci i młodzieży, bo przecież udział w tym konkursie biorą nie tylko dzieci, ale też i młodzież. Bardzo mnie cieszy, że formuła każdego spektaklu, dobór repertuaru, środki plastyczne, organizacyjne są bardzo różnorodne. To świadczy o tym, że instruktorzy mają różne upodobania, ale też potrafią do tych upodobań inscenizacyjnych przekonać dzieci i młodzież. Widać, że dzieci się przy tym świetnie bawią — mówi Magdalena Kiszko-Dojlidko.

Nietypowe warsztaty

Podczas XXVIII Festiwalu Teatrów Szkolnych odbyły się warsztaty teatralne dla uczestników i reżyserów szkolnych zespołów. Uczestnicy warsztatów wykonywali ćwiczenia na koncentrację, która w takiej grupie dzieci jest ważna, żeby potrafiły się one skupić. Jak powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Julia Fidelus prowadząca warsztaty, dzieciaki wspaniale wchodziły w te zadania. Uczestnicy wykonywali także różne ćwiczenia na wyobraźnię, robili również ćwiczenia na skupienie.

— Masowaliśmy sobie twarze, robiliśmy motorki. I były także ćwiczenia na stres, ponieważ pojawiły się takie głosy, że niektórzy bardzo się stresowali na takiej dużej scenie, ponieważ w szkole nie wszyscy takie mają. Uczyliśmy się, co trzeba zrobić, żeby ten stres zniwelować. Grupa wiekowa była bardzo zróżnicowana, bo były i maluszki, i całkiem dojrzała już młodzież. Podzieliliśmy się na dwie grupy, ponieważ nie wszyscy się znali, więc staraliśmy się zintegrować, zapoznać. Żeby poznać się nie tylko na scenie, ale także i w pracy — mówi Julia Fidelus.

Rozmówczyni była bardzo mile zaskoczona, że wszyscy uczestnicy byli bardzo chętni do pracy. Jak podkreśliła, było widać, że byli tutaj nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że chcą. Jak mówi, uczestnicy zachowywali się także pięknie podczas prezentacji i ogłaszaniu wyników, drużyny wzajemnie głosowały na siebie i biły brawa, młodzi twórcy cieszyli się jeden za drugiego.

— Jestem mega zaskoczona, że taka atmosfera panowała w bardzo zróżnicowanej grupie wiekowej, bo różnica wiekowa jest naprawdę bardzo duża. Były dzieciaczki po 7 lat, ale byli też tacy którzy mają już i 15, to jest bardzo duża różnica w takim wieku. Ale ta różnica wiekowa im nie przeszkadzała — podkreślała Julia Fidelus

Członkowie wszystkich zespołów teatralnych, biorących udział w festiwalu, otrzymali słodkości i książki, zaś nauczyciele-instruktorzy i zespoły otrzymały nagrody finansowe z przeznaczeniem na potrzeby każdego zespołu do realizacji nowych przedstawień.

Tegoroczny XXVIII Festiwal Teatrów Szkolnych wsparli: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych przy Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie.

Udział w festiwalu wzięły teatry ze szkół Wilna, rejonu wileńskiego i solecznickiego

| Fot. Honorata Adamowicz

Laureaci festiwalu

Laureatami XXVIII Festiwalu Teatrów Szkolnych „WILNO-2024” zostali:

Nagrodę Brązowego Dzwoneczka otrzymał spektakl „Mały Szop” — zespół teatralny „Na wesoło”, Szkoła Początkowa na Antokolu w Wilnie , reżyser Jolanta Kariunienė.

otrzymał spektakl „Mały Szop” — zespół teatralny „Na wesoło”, , reżyser Jolanta Kariunienė. Nagrodę Srebrnego Dzwoneczka otrzymał spektakl „Mały Książę” — zespół teatralny „Wędrówka”, Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu , reżyser Bożena Bieleninik.

otrzymał spektakl „Mały Książę” — zespół teatralny „Wędrówka”, , reżyser Bożena Bieleninik. Nagrodę Złotego Dzwoneczka otrzymał spektakl „Kto powiedział, że musimy być dorośli?” — zespół teatralny „Twardy orzeszek”, Szkoła Łazdinai w Wilnie, reżyser Diana Markiewicz.

Komisja postanowiła wyróżnić następujące zespoły za spektakle:

„Proces wychowawczy”, zespół teatralny „Szkic” z Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie , reżyser Beata Kowalewska;

, reżyser Beata Kowalewska; „Światło gwiazd”, zespół teatralny „Perła” z Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach, reżyser Joanna Bickiewicz.

Jury postanowiło również przyznać nagrody aktorskie w postaci książek ufundowanych przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku.

Zespołowa Nagroda Aktorska: spektakl „Mały Książę”, zespół teatralny „Wędrówka” z Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu, reżyser Bożena Bieleninik.

Indywidualne Nagrody Aktorskie:

Konduktor — spektakl „Kto powiedział, że musimy być dorośli?”, zespół teatralny „Twardy orzeszek”, Szkoła Łazdinai w Wilnie , reż. Diana Markiewicz;

— spektakl „Kto powiedział, że musimy być dorośli?”, zespół teatralny „Twardy orzeszek”, , reż. Diana Markiewicz; Adaś — spektakl „Proces wychowawczy”, zespół teatralny „Szkic”, Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie , reż. Beata Kowalewska;

— spektakl „Proces wychowawczy”, zespół teatralny „Szkic”, , reż. Beata Kowalewska; Mały Szop — spektakl „Mały Szop”, zespół teatralny „Na wesoło”, Szkoła Początkowa na Antokolu w Wilnie , reż. Jolanta Kariunienė;

— spektakl „Mały Szop”, zespół teatralny „Na wesoło”, , reż. Jolanta Kariunienė; Mały Książę — spektakl „Światło gwiazd”, zespół teatralny „Perła”, Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach, reż. Joanna Bickiewicz.

Role drugoplanowe aktorskie:

Latarnik — spektakl „Mały Książę”, Studio teatralne „Rotka”, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie , reż. Bożena Sosnowska;

— spektakl „Mały Książę”, Studio teatralne „Rotka”, , reż. Bożena Sosnowska; Babcia — spektakl „Proces wychowawczy”, zesp. „Szkic”, Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie , reż. Beata Kowalewska;

— spektakl „Proces wychowawczy”, zesp. „Szkic”, , reż. Beata Kowalewska; Dwie mieszczki — spektakl „Krakowska legenda o smoku”, zespół teatralny „Zagraj”, Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach , reż. Andżeła Aidukienė;

— spektakl „Krakowska legenda o smoku”, zespół teatralny „Zagraj”, , reż. Andżeła Aidukienė; Narrator — spektakl „Calineczka”, zespół teatralny „Twórczy świat”, Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi, reż. Renata Romejko.

Nagrodę publiczności otrzymał spektakl „Proces wychowawczy”, zespół teatralny „Szkic” z Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie, reż. Beata Kowalewska.