Eksperci radzą, jak zabezpieczyć swój dom przed włamaniem

Dane departamentu informatyki i łączności przy MSW wskazują, że w okresie styczeń – wrzesień br. zarejestrowano 553 kradzieże z włamaniem do lokali mieszkalnych. Jest to mniej w porównaniu do tego samego okresu ub. roku, kiedy odnotowano 726 włamań. W 2021 r. tego rodzaju włamań z kradzieżą było 822, w 2022 r. — 812.

Domy okradane częściej

Według statystyk, domy prywatne są okradane częściej niż mieszkania. Eksperci zaznaczają, że mniejsza liczba kradzieży nie oznacza mniejszych strat. „Wraz ze wzrostem poziomu życia wzrasta wartość skradzionego mienia. Złodzieje stają się coraz bardziej wybredni. Przeważnie kradzione są drogie przedmioty. Taką tendencję odnotowuje się także w innych krajach” — zauważa Donatas Pocius, dyrektor departamentu ochrony elektronicznej w służbie ochrony Ekskomisarų biuras.

Ponadto włamywacze coraz częściej korzystają z nowych technologii. „Przechwytując sygnały odizolowują połączenie z siecią GSM, wskutek czego służby ochroniarskie nie otrzymują powiadomienia o włączonym systemie alarmowym. W celu zapobiegania takim sytuacjom zaleca się system alarmowy dodatkowo podłączyć do sieci internetu światłowodowego. Właściciele lokalów mieszkalnych powinni zadbać o jak największe zabezpieczenie swego mienia oraz więcej uwagi poświęcić prewencji kradzieży” — wyjaśnia Donatas Pocius.

Skuteczne metody

Złodzieje nie tylko szacują wartość mienia w domu czy mieszkaniu, ale też wybierają domy, które nie są należycie zabezpieczone przed włamaniem.

„Złodzieje decydują się na włamanie, gdy przez okna widoczne są kosztowe przedmioty, na podwórku stoją luksusowe samochody, nie ma ogrodzenia czy nie widać systemów alarmowych. Ponadto 27 proc. gospodarstw domowych nawet posiadając system alarmowy nie włącza go lub zapomina włączyć. Zaleca się nawet na krótko wychodząc z domu włączyć system alarmowy. Zaleca się także nie trzymać cennych rzeczy w widocznym miejscu oraz nie rozpisywać się zbytnio w sieciach społecznościowych o swoich planach podróży. Warto też w drzwiach wejściowych, tarasowych oraz balkonowych zainstalować jakościowe zamki oraz dodatkowo zatrzaski. Na szyby okienne można przykleić przeźroczystą folię antywłamaniową, która chroni przed rozbiciem szyby i utrudnia wtargnięcie do wewnątrz. Te skuteczne metody utrudnią złodziejom wtargnięcie do cudzego domu” — podkreśla Pocius.

Nowoczesne sposoby ochrony przed złodziejami

Ekspert zaznacza, że najskuteczniej przed włamaniem zabezpieczą nowoczesne technologie.

„Chodzi nie tylko o system alarmowy czy monitoring wizyjny. Nowoczesne metody zawierają kilka rozwiązań, które pozwalają stworzyć jednolity system ochrony domu. Są to m.in. wyposażone w czujniki kamery inteligentne, które nie tylko potrafią wykryć najmniejszy ruch, ale też rozpoznać gospodarza czy monitorować otoczenie nawet w całkowitej ciemności. Dodatkowo przed włamywaczami zabezpieczają urządzenia z kategorii smart home, m.in. otwierane przy użyciu smartfonów elektroniczne zamki do drzwi. Tego rodzaju zamki otwierane są także poprzez użycie danych biometrycznych użytkownika — np. odcisku palca. Można też zainstalować w domu sterowane sztuczną inteligencją głośniki, gdy wirtualny asystent Amazon Alexa wsłuchuje się w otoczenie domu i reaguje odpowiednio na podejrzane dźwięki albo automatycznie włącza światło w całym domu” — wyjaśnia przedstawiciel służby ochrony Ekskomisarų biuras.

Ponadto, zdaniem eksperta, w każdym domu i mieszkaniu powinny być zainstalowane nowoczesne czujniki dymu, tlenku węgla i gazu.

