Grudzień, jak wiadomo, to intensywny i bardzo pracowity czas dla świętych mikołajów. W tym roku cena za ich usługi wzrosła. Organizatorzy imprez twierdzą, że jest ona uzależniona zarówno od pomysłu na wydarzenie, jak i programu.

— Usługi mikołaja w tym roku bardzo zdrożały. Ale na brak zamówień narzekać nie możemy. Chociaż bardzo rzadko zdarza się, że dzieci wierzą w istnienie Św. Mikołaja, to nadal nas zapraszają. Teraz usługi mikołaja świadczy bardzo dużo osób, dlatego staramy się wymyślać coś innego, ciekawszego. Konkurencja jest ogromna — opowiada nam Eimantas, który pracuje jako mikołaj w pramogosvaikams.lt.

Ile kosztują usługi mikołaja

Średni koszt za 30-minutowe spotkanie z mikołajem dla 25 dzieci kosztuje 150 euro. Jeżeli mikołaj przyjeżdża z pomocnikiem, swoim elfem i zaplanowane są tematyczne, interaktywne zabawy, w których dzieci jako bohaterowie opowieści biorą udział, to takie 30-minutowe spotkanie, któremu towarzyszy muzyka i świąteczna magia kosztuje 240 euro, a godzina — 350 euro.

Rokas, który jako mikołaj pracuje od 6 lat, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że wymagania z każdym rokiem są coraz większe.

— Na co dzień jestem prowadzącym na imprezach. W czasie świątecznym jako mikołaj zacząłem dorabiać kilka lat temu. Szczerze mówiąc można na tym zarobić. Praca jest trudna, a wymagania z każdym rokiem są coraz większe. Już nikt nie chce mikołaja, który przychodzi z brodą i laską, siada i pyta, czy dzieci były grzeczne. Teraz chcą efektu. Ludzie mają bogatą wyobraźnię. W tym roku do jednego przedszkola muszę przyjechać w limuzynie i wyjść z dymu. Oczywiście za to wszystko płacą rodzice. Taka półgodzinna uroczystość dla 24 dzieci będzie kosztowała 200 euro. Za limuzynę płacą rodzice oddzielnie. Dzisiaj na dzieciach mikołaj nie robi żadnego wrażenia. Dziwne jest to, że ostatnio nawet zaproszono mikołaja pod postacią Shreka — zauważa Rokas.

Program dla dorosłych

Tymczasem Giedrius i Jekaterina twierdzą, że w ostatnich latach święty mikołaj i jego wnuczka najczęściej są zapraszani na imprezy dla dorosłych.

— Jesteśmy zapraszani na imprezy dla pracowników różnych firm. Większość wyobraża sobie mikołaja w starszym wieku, lecz na takie imprezy zaprasza się młodych. Mikołaj dla dorosłych powinien umieć śpiewać i być prowadzącym imprezy, DJ-em. Pracując jako mikołaj w takiej firmie można zarobić w ciągu dwóch godzin nawet 500 euro. Wszystko zależy od tego, co umiesz robić. W tym roku od końca listopada do połowy stycznia wszystkie weekendy mam zarezerwowane — opowiada nam Giedrius.

Św. Mikołaj jako patron

Chociaż dzisiaj Święty Mikołaj kojarzy się przede wszystkim z postacią obdarowującą prezentami, w tradycji chrześcijańskiej jest on patronem wielu grup społecznych i zawodowych. Przede wszystkim uważany jest za opiekuna dzieci, co znajduje odzwierciedlenie w licznych legendach opowiadających o jego trosce i hojności wobec najmłodszych. Jego postać jest bliska również marynarzom i podróżnikom, którzy proszą go o opiekę w trudnych chwilach na morzu.

