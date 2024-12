Frątczak zaprasza widzów do refleksji nad erozją pamięci, manipulacjami narracjami historycznymi i wyzwaniami, jakie współczesna polityka pamięci stawia przed nami. Prace prezentowane na wystawie ukazują „puste” przestrzenie, miejsca, które kiedyś pełniły kluczowe role w kształtowaniu tożsamości, a dziś są świadectwem znikania i wyparcia przeszłości.

„Wymazywanie” to opowieść o Wilnie – mieście, w którym przeszłość zderza się z teraźniejszością. Fotografie, które prezentuję, są próbą dialogu z pustką, z wymazaną historią oraz refleksją nad tym, co zostaje, gdy pamięć zanika. To także uniwersalna opowieść o wpływie historii na nasze życie” – mówi Bartosz Frątczak.

Za pomocą metaforycznych kompozycji artysta tworzy wizualne narracje, które nie tylko dokumentują pustkę, ale także zadają pytania o to, co pozostaje po historii, gdy pamięć zanika. To zaproszenie do dialogu z przeszłością, której ślady nadal przenikają teraźniejszość.

Wystawa „Wymazywanie” to nie tylko artystyczna podróż przez czas i przestrzeń, ale również uniwersalna refleksja nad tym, jak pustka i nieobecność mogą przemawiać do współczesnego odbiorcy.

Wystawie towarzyszyć będą oprowadzania autorskie:

8 stycznia 2025 roku

22 stycznia 2025 roku

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/share/1BA1Nb8pXm/?mibextid=9l3rBW

Data wernisażu: 10 grudnia 2024 roku, godz. 19:00

Miejsce: Klasztor Dominikanów, ul. św. Ignacego 11, Wilno

Wystawa dostępna: do 28 stycznia 2025 roku

Organizator:

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

Partner:

Instytut Twórczej Fotografii w Opavie

Patron medialny:

Kwartalnik „Fotografia”

Projekt finansowany przez: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2024 – Wydarzenia i Inicjatywy Polonijne”.

| Fot. Wojciech Klimala

Bartosz Frątczak

Fotograf związany z Wilnem, członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz student Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie oraz uczestnik programu mentorskiego „Sputnik. Jego prace łączą dokument z konceptualną metaforą i badają wpływ pamięci, tożsamości i narracji historycznej na współczesne społeczeństwo. Projekt Wymazywanie stanowi rozwinięcie dotychczasowych zainteresowań pamięcią, gdzie Frątczak kontynuuje rozwój swojego artystycznego języka, łącząc osobiste doświadczenia z refleksją nad historią i teraźniejszością. Więcej: https://bartoszfratczak.com/ oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Bartosz_Frątczak

