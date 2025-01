Msza św. dziękczynna w Rukojniach

Podczas Mszy św. 26 stycznia w imieniu całej parafii ksiądz proboszcz dziękował radnym samorządu rejonu wileńskiego, pracownikom gminy, dobroczyńcom i ofiarodawcom, parafianom za wspieranie parafii i kościoła. Słowa podzięki za pomoc finansową skierował w szczególności do władz rejonowych z merem Samorządu Rejonu Wileńskiego Robertem Duchniewiczem na czele. Wdzięczność za troskę o parafię oraz wszelkie starania skierował również do wszystkich radnych Samorządu Rejonu Wileńskiego, w szczególności do Marii Rekść oraz Waldemara Urbana, modląc się o pomyślność, zdrowie radnych oraz ich rodzin.

Osobne podziękowania kierował do Sigitasa Mickusa, który zapewnił instalację ogrzewania w kościele, a także Tadeusza Bojarowicza, który zadbał o wygodne podjazdy do kościoła i budynku łączącego salę parafialną i plebanię, wykonał prace naprawcze fundamentów sali parafialnej.

Ks. Wacław Wołodkowicz dziękował za współpracę również staroście Rukojń Andżele Stankiewicz, która z pracownikami gminy zawsze odpowiada na każdą prośbę o pomoc, a także dyrektorowi Gimnazjum w Rukojniach Olegowi Nikonczykowi i dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach Janinie Soltanovičienė. Słowa podzięki płynęły do ofiarodawców Anny i Jarosława Hajdukiewiczów, Doroty i Witalija Zakrewskich, Ireny i Wacława Tumkiewiczów. Podziękowania za zaangażowanie otrzymała Renata Cytacka, która podobnie jak w ubiegłym roku przekazała do parafii kalendarze na 2025 rok wydane przez Centrum Życia i Rodziny z Warszawy.

Osobno ksiądz prałat dziękował również swym dobroczyńcom, parafianom, którzy dbają o to, by kościół tętnił życiem: organistce Alicji Raguckiej, dbającej o kwiaty Grażynie Kieżun, kościelnemu Dariuszowi Suboczowi, katechetkom Lilii Spirydowicz i Beacie Narkevičienė, siostrom zakonnym ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów i Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Ks. prałat Wacław Wołodkowicz objął parafię w Rukojniach w sierpniu 2023 r. Jego posługa symbolicznie rozpoczęła się od tego, że zadbał o udogodnienie wejścia do parafialnego kościoła: zainstalowano tu poręcze oraz podjazd dla osób na wózkach, a także naprawiono schody wejściowe do kościoła. Koszty prac pokrył samorząd.

— W parafii wiele osób z niepełnosprawnościami porusza się na wózkach, dzięki wygodnemu podjazdowi mogą one teraz wejść do środka — mówi wykonawca prac Tadeusz Bojarowicz ze spółki Statybos faktorius. — Również sala parafialna była w opłakanym stanie, wiatr zrywał dach, budynek przeciekał, sypały się fundamenty. Dlatego dzięki wsparciu samorządu zmieniliśmy dach w sali parafialnej, odrestaurowaliśmy stare kamienne fundamenty, wymieniliśmy część belek — wymienia.

Ponadto w sali parafialnej i kościele pojawiło się ogrzewanie. od Nowego Roku ruszyły spotkania grupy AA.

Jak mówi nasz rozmówca, potrzeby są ogromne. Na gruntowną naprawę czeka kościół pw. św. Michała Archanioła, poświęcony w 1827 r. przez ówczesnego proboszcza ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego, słynnego twórcę Republiki Pawłowskiej, o czym informuje stosowna tablica na ścianie kościoła. Niestety, przecieka dach świątyni, na skutek czego zostały uszkodzone piękne organy. Jak mówi ksiądz proboszcz, woda przedostająca się do wnętrza kościoła powoduje, że wewnątrz wszystko się sypie, butwieje, gniją belki, upadły dzwony. Na razie udało się jedynie wymienić zniszczone okna, a także odrestaurować organy.

— Samo życie podpowiada, co jest jeszcze do zrobienia w parafii. Dzieci szykują się do pierwszej komunii świętej, przychodzą w sobotę do sali parafialnej na spotkania. To zmobilizowało nas do założenia ogrzewania. Te i wszystkie inne zmiany nie byłyby możliwe bez naszych dobrodziejów i ludzi dobrej woli. Dlatego lubię dziękować — mówi ks. prałat Wacław Wołodkowicz.

