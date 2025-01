Monitoring remontowanych bloków potwierdza: jakość prac jest dobra

Cele konkursuprzybliżenie sylwetki Czesława Miłosza i popularyzacja jego twórczości;wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury polskiej;formowanie kompetencji komunikacyjnych i cyfrowych;promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie i artystycznie.Warunki uczestnictwaKonkurs skierowany jest do uczniów klas 5-10 szkoły podstawowej na Litwie. Udział w konkursie polega na...