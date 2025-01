24 stycznia w Filii Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego we wsi Kowalczuki odbyła się lekcja informacyjna pt. „Szkodliwe treści w internecie: co to jest i co z tym zrobić?”.

Na początku wydarzenia uczestnicy obejrzeli prezentację „Szkodliwe treści w internecie”, przygotowaną przez bibliotekarki. W trakcie prezentacji omówiono, czym są szkodliwe i nieodpowiednie treści w internecie, jak je rozpoznawać, oceniać oraz jakie działania podejmować, aby je zgłaszać.

Ten temat jest bardzo aktualny i ważny, ponieważ internet, oferując wiele możliwości, niesie również zagrożenia, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy wystarczająco ostrożni i świadomi. Podczas lekcji uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w internecie, poznali możliwości anonimowego zgłaszania szkodliwych treści, np. za pomocą internetowej infolinii Švarus internetas. Usługa ta pozwala szybko i anonimowo zgłaszać nieodpowiednie lub nielegalne treści.

Podczas wydarzenia nie tylko dyskutowano, ale także sprawdzano zdobytą wiedzę — uczestnicy rozwiązywali test, który pomógł lepiej przyswoić informacje i zastosować je w praktyce.

Główne przesłanie tej lekcji brzmi: bądźmy świadomi i ostrożni w internecie! Nawet przy odpowiedzialnym korzystaniu z sieci możemy zetknąć się ze szkodliwymi treściami, dlatego ważne jest, aby umieć właściwie reagować i chronić siebie oraz innych.

