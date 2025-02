W tym roku w eliminacjach na szczeblu krajowym wzięło udział 28 uczestników, uczniów klas 10-12 z polskich szkół Wilna, rejonu solecznickiego, wileńskiego, trockiego. Młodzi miłośnicy ojczystego słowa podczas dwudniowych zmagań sprawdzali swoją wiedzę z języka ojczystego oraz literatury.

Gospodarzem krajowych eliminacji konkursu było w tym roku Centrum Polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego. Współorganizatorami była Litewska Agencja ds. Nieformalnego Kształcenia Uczniów LINEŠA, którą reprezentowała koordynator Kristina Vaičiūkynienė, oraz Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Olimpiada Języka Polskiego i Literatury w swym założeniu służy umocnieniu rangi języka polskiego, literatury i kultury w życiu społecznym, a także głębszemu poznaniu narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej. Są to cele ważne nie tylko dla obywateli Polski, ale również dla obywateli Litwy, gdzie język polski jest językiem ojczystym dla ponad 200 tysięcy mieszkańców. XXXVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie jest poświęcona 100-leciu śmierci znanego polskiego pisarza epoki modernizmu Stefana Żeromskiego, nazwanego „sumieniem narodu”. Warto pamiętać, że w 1924 r. był on kandydatem do literackiej Nagrody Nobla — witając gości i uczestników olimpiady mówiła doc. dr Irena Fedorowicz z Centrum Polonistycznego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego.

Do uczniów zwrócił się też prodziekan Wydziału Filologii ds. naukowych doc. dr Giedrius Tamošaitis, życząc, by piękna tradycja olimpiady polonistycznej była kontynuowana jak najdłużej.

Na uroczystość inauguracji olimpiady przybyli dostojni goście: konsul generalny RP na Litwie, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie Dariusz Wiśniewski oraz konsul, II sekretarz Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie Jolanta Wiśnioch.

— Dla mnie już jesteście zwycięzcami, bo zdecydowaliście się wziąć udział w tej olimpiadzie, bo przez wiele lat nauki w polskich szkołach osiągnęliście biegłość w posługiwaniu się językiem polskim — zwracając się do uczniów podkreślił konsul Dariusz Wiśniewski. Wyraził wdzięczność wobec władz uczelni za możliwość zorganizowania konkursu na uniwersytecie tak ważnym dla Polaków, dla historii polskiej, a dzisiaj również dla historii Litwy. — Dziękuję również nauczycielom, którzy codzienną pracą przyczyniają się do tego, że język polski na Litwie żyje, trwa i się rozwija — dodał.

Na eliminacje olimpiady polonistycznej na Litwie przybyła również wieloletnia jurorka ogólnopolskiej Olimpiady Języka Polskiego i Literatury dr Iwona Wiśniewska z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, która poprowadziła seminarium dla nauczycieli szkół polskich na Litwie.

Uczestnicy olimpiady podczas dwudniowych zmagań, w części pisemnej i ustnej, mieli za zadanie napisanie wypracowania oraz wygłoszenie wcześniej przygotowanego ustnego przemówienia na wybrany temat z zakresu zagadnień literackich lub językowych.

Uczestnicy olimpiady czasami zrobili poważne kariery w różnych dziedzinach i przy różnych okazjach wspominają olimpiadę jako ważne wydarzenie w ich życiu – wskazała dr Teresa Dalecka (od prawej)

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Prace pisemne oraz wypowiedzi ustne uczestników olimpiady oceniała komisja złożona z wykładowców obu wileńskich polonistyk, z Uniwersytetu Wileńskiego oraz Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Przewodniczącą XXXVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie jest dr Teresa Dalecka z Uniwersytetu Wileńskiego.

Przed ogłoszeniem tematów prac pisemnych przewodnicząca komisji zwróciła się do uczniów.

— 36. Olimpiada Języka Polskiego na Litwie to dużo. Jej uczestnicy czasami zrobili poważne kariery w różnych dziedzinach i przy różnych okazjach wspominają olimpiadę jako ważne wydarzenie w ich życiu. Dzisiaj również życzę, by olimpiada stała się ważnym, czasami może decydującym elementem, czymś, co być może zaważy na waszym życiu. Przede wszystkim zaś chciałabym życzyć, żeby była to przygoda intelektualna — powiedziała dr Teresa Dalecka.

Uroczyste podsumowanie krajowych zawodów polonistycznych zostało zaplanowane na środę, 5 lutego, po skończonych eliminacjach ustnych. Wtedy też została ogłoszona dziesiątka finalistów, która będzie reprezentować Litwę na ogólnopolskiej LV Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego odbywającej się 4-5 kwietnia w Warszawie. Relację z tego wydarzenia zamieścimy w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” w najbliższą sobotę, 8 lutego.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

TEMATY PRAC PISEMNYCH XXXVI OLIMPIADY

TEMATY ROZPRAWEK:

„Człowiek — jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno”. Ustosunkuj się do myśli S. Żeromskiego, przywołując przykłady utworów pisarzy, którym jest bliska postawa autora „Ludzi bezdomnych”.

„Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym” (W. S. Reymont). Omów przykłady bohaterów literackich, których pozytywne postawy inspirują współczesnego czytelnika.

„Powołaniem poezji jest ocalać wartości najważniejsze i podeptane” (ks. Jan Twardowski). Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw własną opinię na temat wartości, których powinna bronić poezja.

INTERPRETACJA TEKSTÓW LITERACKICH:

Interpretacja wiersza Haliny Poświatowskiej „O wróblach”.

Interpretacja porównawcza fragmentów powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace” i opowiadania Pawła Huellego „Pierwsza miłość”.

Interpretacja porównawcza fraszki Jana Kochanowskiego „Na lipę” i wiersza Wojciecha Wencla „Kołysanka lipowa”.

