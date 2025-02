Studniówka 60. promocji w „Konarskim” [GALERIA]

Brenda Mazur: „Oss”! Czy mogę się tak z Tobą przywitać, Dominiko? Czy to jest coś w rodzaju „cześć”, „hello”? Dominika Wersocka: Tak, „oss” to może być zwykłe powitanie, podobne do „hello” czy „hi”. Ten zwrot to bardziej jednak kod językowy w obrębie sztuk walki, to sposób na pokazanie, że zachowujesz...