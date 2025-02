Wielki powrót Kabaretonu StuDnia

„Zapraszamy do udziału nie tylko maturzystów, ale wszystkich, komu nie jest obce poczucie humoru i kto chce się podzielić nim z całą Wileńszczyzną” – zapowiadają organizatorzy przedsięwzięcia.

Kategorie konkursowe

Uczestnicy tegorocznej, 7. edycji Kabaretonu StuDnia wystąpią w dwóch kategoriach – Szkolnej i Open. W pierwszej kategorii mogą startować uczniowie klas maturalnych i przedmaturalnych, w wieku 16-19 lat. Maturzyści mogą zaprezentować najciekawszy fragment lub skrót programu tegorocznych studniówek. Wszystkie występy w tej kategorii nie mogą przekroczyć 15 minut. W kategorii Open może wystąpić każdy w wieku od 18 do 88 lat. Mogą to być amatorzy, stand-uperzy, teatry, indywidualni artyści lub ci, którzy chcieliby nimi zostać. Program kabaretowy w tej kategorii nie może przekroczyć 10 minut. Liczebność każdej drużyny nie może przekroczyć 10 osób. Po upływie regulaminowego czasu zostanie włączona syrena i będą naliczane punkty karne.

– Do udziału w konkursie zachęcamy nie tylko młodzież szkolną. Na Wileńszczyźnie jest wiele utalentowanych ludzi, chcielibyśmy, żeby wzięli oni udział w kategorii Open. Spodziewamy się, że w kategorii Szkolnej weźmie udział 5-6 drużyn ze szkół Wilna i Wileńszczyzny. Byłoby bardzo dobrze, gdyby tyle drużyn wzięło udział także w kategorii Open – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Gabriela Andruszkiewicz, koordynatorka przedsięwzięcia.

Dodaje, że oceniać występy będzie kompetentne jury.

– W komisji będą m.in. przedstawiciele branży aktorskiej, wśród nich Oskar Wygonowski, stand- uper Saulius Andrukonis. Wśród jurorów też tradycyjnie znajdą się dziennikarze „Wilnoteki” – zaznacza rozmówczyni.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

„Nie” rusyzmom i plagiatowi

Uczestnicy konkursu powinni wystrzegać się używania rusycyzmów oraz nie popełniać plagiatu.

– Stawiamy na wyobraźnię młodych ludzi, jak też na ich umiejętności czerpania inspiracji z otaczającego życia, nie zaś kopiowania. Inspiracje można przecież czerpać z filmów, książek, z seriali czy mediów społecznościowych. Trzeba jedynie mieć swój sposób, żeby wszystko to ująć w słowa i zademonstrować publiczności – zauważa koordynatorka Kabaretonu.

Atrakcyjne nagrody

Jak co roku organizatorzy zadbali o atrakcyjne nagrody.

– Nagrodą główną będzie wycieczka dla całej drużyny, która zwycięży. W ubiegłych latach były to wyjazdy m.in. do Brukseli, Szwecji, Polski. Zauważyliśmy, że takiego rodzaju nagroda niezwykle motywuje uczestników konkursu, sprawia im największą frajdę. W tym roku postanowiliśmy kontynuować tę tradycję – wyjaśnia Gabriela Andruszkiewicz, która sama była uczestniczką Kabaretonu StuDnia.

Po latach przerwy Gabriela zainicjowała powrót festiwalu humoru na wileńską scenę.

– Ogółem odbyło się sześć Kabaretonów. Pierwszy w 2015 r., ostatni w 2020 r., przed pandemią koronawirusa. Konkurs jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszej młodzieży. Zauważyłam, że uczniowie polskich szkół Wileńszczyzny, owszem, znają się, ale nie mają zbyt silnych relacji. Kabareton jest świetną okazją dla młodzieży ze szkół stołecznych i rejonowych do bliższego poznania się i nawiązania nowych kontaktów – dzieli się spostrzeżeniami rozmówczyni.

Tendencje pokoleniowe

Gabriela Andruszkiewicz zauważa, że z czasem tematy humorystyczne się zmieniają, publiczność bawią już nieco inne kwestie.

– Ważne jest odnaleźć tematy aktualne dla naszego społeczeństwa, a takich nie brakuje, są nawet w polityce. Trzeba jedynie potrafić to wszystko odpowiednio ująć w formacie scenicznym. Komisja zaś zawsze to zauważy i należycie oceni – dodaje koordynatorka konkursu polskiej młodzieży z Wileńszczyzny.​

Do finałowej rywalizacji o nagrody Kabaretonu StuDnia zostanie zakwalifikowanych do 6 uczestników w kategorii Szkolna oraz do 6 w kategorii Open

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Kodeks Kabaretonu

Organizatorzy przypominają o starych i nowych zasadach z Kodeksu Kabaretonu. Jak zwykle liczba osób w każdej drużynie w kategorii Szkolnej występującej na scenie (czyli bez kibiców na sali) nie może przekroczyć 12 uczestników + opiekun (nauczyciel/reżyser/itp). Dopuszczalne są krótkie występy (np. taneczne), gdy na scenie może się pojawić większa liczba uczestników, jednak bez możliwości korzystania z mikrofonów. Do finałowej rywalizacji o nagrody Kabaretonu StuDnia na scenie DKP zostanie zakwalifikowanych do 6 uczestników w kategorii Szkolna oraz do 6 w kategorii Open.

Drużyna zgłaszająca uczestnictwo powinna już w zgłoszeniu podać linki (lub inne namiary) do wszelkich źródeł inspiracji, z jakich czerpała przygotowując program. Pozwoli to jurorom skupić się na ocenie nie tylko artystycznego, ale i twórczego potencjału uczestników, nie zaś na filtrowaniu występów pod kątem „co, skąd i na ile udanie zerżnięte”. Uczestnikom, którzy nie dokonają uczciwej autodenuncji, a „źródła” jednak wypłyną, grozi dyskwalifikacja (czyli też pozbawienie ew. nagrody) i zakaz wstępu w StuDni w kolejnej edycji. Każda z drużyn może dodatkowo wydelegować jedną osobę na stanowisko „policjanta plagiatu” – będzie ona odpowiedzialna za obserwowanie występów wszystkich uczestników i jeśli zauważy u którejś z drużyn plagiat i pokaże źródło, może to spowodować, że ta drużyna może otrzymać minus 1 punkt.

Do 20 lutego każda drużyna powinna nadesłać „wizytówkę”, czyli przedstawić się w twórczy sposób. Drużyna, która stworzy najoryginalniejszą wizytówkę, otrzyma 1 punkt.

Gala finałowa Kabaretonu StuDnia odbędzie się 14 marca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

