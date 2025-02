Coraz więcej narkotyków w przesyłkach pocztowych

Kanały na Telegramie reklamują usługi setek dilerów w całym kraju, a do internetowej dilerki służą m.in. dwie polskie platformy do przesyłek pocztowych i płatności. W ubiegłym roku InPost w przesyłkach odkrył pół tony narkotyków. Na Litwie także stało się to rutyną, prawie każdego dnia celnicy zatrzymują od dwóch do trzech (czasem więcej) paczek pocztowych, co do których istnieje podejrzenie, że zawierają narkotyki.

Narkotyki przesyłane w paczkach pocztowych

– Z pewnością w ten sposób przesyłane są substancje odurzające. Nie mam kompetencji, aby mówić o paczkomatach, ale to, że paczki z narkotykami są dostarczane w formie przesyłek z zagranicy to prawda. Takich paczek z narkotykami czy substancjami odurzającymi zatrzymujemy dosyć dużo. Zazwyczaj są to małe paczki. Mamy różne sposoby identyfikacji, które paczki zawierają substancje odurzające. Począwszy od obsługi celnej i narzędzi technicznych, od promieni rentgenowskich po szczegółowe badania fizyczne. Ale to właśnie podczas tych badań substancje są identyfikowane. Kiedy znajdujemy te substancje, dołączają do nas inni funkcjonariusze. Narkotyki pochodzenia roślinnego – haszysz, marihuana – zazwyczaj trafiają do nas z krajów afrykańskich i z Holandii, ale głównie z Holandii – powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Gediminas Kulikauskas, główny specjalista ze Służby Celnej Dochodzeń Kryminalnych.

Kupujący narkotyki stosują podstęp

Jak poinformowano nas, różnorodność skonfiskowanych narkotyków zaskoczyłaby wielu: sproszkowana amfetamina, kokaina, dziesiątki tabletek psychotropowych i grzybów o właściwościach halucynogennych. Konopie indyjskie, haszysz i marihuana, ale także amfetamina i nowe substancje psychoaktywne znane jako syntetyczne kannabinoidy. Często kupujący stosują podstęp i wpisują adres sąsiada, kolegi z klasy lub przypadkowego znajomego, który nie wie o przesyłce i nie spodziewa się jej. Funkcjonariusze wzywają ludzi do zachowania czujności i niepodawania swoich adresów przypadkowym znajomym.

W nadesłanym przez policję oświadczeniu do „Kuriera Wileńskiego” napisano: „Nie prowadzi się statystyk dotyczących takich informacji (w szczególności związanych z urzędami pocztowymi). Listy przedmiotów/materiałów zabronionych do wysyłania przez urzędy pocztowe lub paczki są przechowywane przez każdą firmę, która prowadzi tę działalność i tylko oni mogą odpowiedzieć na temat specyfiki ich działalności, sposobu przeprowadzania kontroli wysyłanych paczek itp. Przesyłki pocztowe (z zagranicy) są sprawdzane przez Służbę Celną Dochodzeń Kryminalnych. Jeśli funkcjonariusze policji otrzymają informacje od zakładów/firm o możliwej, nielegalnej działalności związanej z substancjami odurzającymi, oczywiście wyjaśnią okoliczności, w razie potrzeby wszczynają dochodzenie przedprocesowe (w zależności od charakteru przestępstwa dochodzenie może być prowadzone na podstawie różnych artykułów Kodeksu karnego Republiki Litewskiej przewidzianych w rozdziale XXXVII „Przestępstwa karne i przestępstwa karne związane z obrotem narkotykami lub materiałami psychotropowymi, trującymi lub silnie odurzającymi”).

Czytaj więcej: Narkotyki. Szybko wciągają — z trudem puszczają