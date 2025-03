Bilety komunikacji miejskiej zdrożeją

Nowy cennik będzie obowiązywać od 1 lipca br.

Ceny biletów pójdą w górę, ale o nieco mniej niż planowano na początku. Pojawią się też nowe typy biletów. Postanowiono zrezygnować z biletów 30-minutowych na korzyść biletów 60-minutowych. Samorząd twierdzi, że w 2024 r. przejazd ponad 60 proc. pasażerów komunikacji miejskiej trwał dłużej niż 30 min.

Pierwsza podwyżka od 2012 roku

Zgodnie z nowym cennikiem jednorazowy 60-minutowy bilet będzie kosztować 1,25 euro (obecnie kosztuje 0,90 euro, 30 -minutowy — 0,65). Oznacza to, że od 1 lipca pasażer nawet za parominutowy przejazd trolejbusem czy autobusem będzie musiał zapłacić 1, 25 euro, tymczasem obecnie taka podróż kosztuje 0,65 euro.

Jednodniowy bilet będzie kosztować 7,50 euro (obecnie kosztuje 5 euro), 3-dniowy — 13, 50 euro (obecnie 8 euro), bilet miesięczny — 38 euro (obecnie 29 euro), 3-miesięczny — 110 euro (obecnie 81 euro), roczny — 405 euro (obecnie 310 euro).

Jak i dotychczas będą obowiązywać rekompensaty i zniżki na przejazd dla dzieci w wieku poniżej 7 lat, dla seniorów, uchodźców wojennych, osób z niepełnosprawnościami, uczniów i studentów. Dla uczniów klas początkowych oraz seniorów w wieku powyżej 80 lat roczny bilet będzie kosztować 10 euro.

Posiedzenie, podczas którego przegłosowano podwyżki odbyło się 5 marca. Stołeczny mer Valdas Benkunskas przemawiając do radnych podkreślał, że podwyżki cen biletów są konieczne dla poprawy funkcjonowania stołecznych trolejbusów i autobusów.

„System komunikacji miejskiej musi dostosowywać się do zmieniających się potrzeb, uwzględniając nowe możliwości technologiczne i nowe wymagania klientów. Ponadto będzie to pierwsza podwyżka cen biletów od 2012 r. Od tego czasu znacznie wzrosły wynagrodzenia kierowców, miasto stale inwestowało w zakup nowych trolejbusów i autobusów, jak też w infrastrukturę miejską, pomimo to ceny biletów jednak nie rosły” — mówił Benkunskas.

Za głosowało 28 radnych, przeciw — 20.

— Głosowałam przeciwko tej decyzji. Uważam, że można znaleźć inne sposoby finansowania komunikacji miejskiej — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Krystyna Zimińska, wicedyrektorka DKP w Wilnie, radna samorządu stołecznego z ramienia AWPL-ZChR.

Wilnianie przeciwko podwyżkom

Przeciwnicy podwyżek cen biletów niejednokrotnie organizowali akcje protestu przed gmachem samorządu. Podkreślano, że droższe bilety komunikacji miejskiej skłonią więcej osób do korzystania z samochodów, co jest sprzeczne z polityką samorządu, który od lat zachęca do aktywniejszego korzystania z transportu miejskiego.

„Wilno zdobyło tytuł Zielonej Stolicy Europy 2025. Władze miasta zachęcają mieszkańców do zmiany nawyków transportowych, korzystania z komunikacji miejskiej i jednocześnie planują drastyczne podwyżki cen biletów w trolejbusach i autobusach” — mówią organizatorzy wieców.

Modernizacja komunikacji miejskiej

Samorząd informuje, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat dokonano modernizacji komunikacji miejskiej, transport publiczny stał się bardziej komfortowy i dostępny. Na ulice wyjechało 460 nowych pojazdów, zainstalowano zbliżeniowe kasowniki elektroniczne, od 2013 r. wynagrodzenia kierowców wzrosły około 1,4 razy.

„Już kilka lat z rzędu dotacje z budżetu miasta na transport wynoszą ponad 80 mln euro rocznie. Jeżeli ceny na bilety nie wzrosną, będziemy musieli pozyskać dofinansowanie kosztem środków przeznaczonych na oświatę, opiekę socjalną, medycynę czy inne projekty inwestycyjne” — zapowiada Adomas Bužinskas, dyrektor administracji w stołecznym samorządzie. Szacuje się, że po wdrożeniu nowych cen na bilety do budżetu miasta wpłynie dodatkowo 15 mln euro.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

W Kownie, Kłajpedzie i Szawlach jednorazowy bilet kosztuje od 0,70 do 1,30 euro, Rydze — 1,50 euro, w Helsinkach od 2,95 do 4,50 euro.

Czytaj więcej: Wilnianie nie chcą podwyżki cen biletów za komunikację miejską. Będzie protest