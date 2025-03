„Król Roger” z Opery Bałtyckiej w Teatrze Muzycznym w Kłajpedzie

Dzieło Szymanowskiego opowiada o rozpadzie świata dokonującym się za sprawą obcego przybysza. Jest to z pozoru niegroźny Pasterz, który uwodzi tłumy. Jego urokowi poddaje się żona tytułowego Rogera – Roksana. Każdy z trzech aktów opiera się na tym samym schemacie: oczekiwanie, przybycie, odejście.

„Tak jak wtedy, tak i dziś”

— Pomysł napisania opery przez Szymanowskiego i Iwaszkiewicza powstał w Elizawetgradzie i Odessie pod koniec I wojny światowej, tuż po Rewolucji Październikowej. Dlaczego dziś, po upływie wieku od tamtych wydarzeń, realizować „Króla Rogera”? Tak jak wtedy, tak i dziś, wojna zbiera swoje żniwo w imię idei i przekonań, i to dokładnie w tym miejscu, w Ukrainie – mówi Romuald Wicza-Pokojski.

Realizatorzy szukali w poetyckiej symbolice „Króla Rogera” wątków oraz wartości współczesnych i ponadczasowych.

— Opera wprost mówi o złudności tego wszystkiego, co jest doczesne. Natomiast w centrum uwagi stawia „czyste serce” człowieka. Jesteśmy na czuwaniu przy umierającym królu. W malignie przychodzi do niego dobry Pasterz. Świat realny i urojenia przenikają się. Pasterz pomaga Rogerowi dostrzec sedno natury ludzkiej – tłumaczy reżyser.

Młodzi realizatorzy

W produkcji Opery Bałtyckiej na szczególną uwagę zasługują nazwiska młodych realizatorów: Yaroslava Shemeta, pochodzącego z Ukrainy dyrygenta młodego pokolenia cieszącego się w Polsce dużym uznaniem w branży muzycznej oraz Magdaleny Brozdy, dla której współpraca z Operą Bałtycką była teatralnym debiutem. Młoda polska projektantka mody na co dzień mieszka i pracuje w Genewie (tam też ukończyła studia na University of Art And Design) i jest laureatką prestiżowej międzynarodowej H&M Design Award 2015.

Nazwiska godne uwagi

W obsadzie również nazwiska godne uwagi. Jako Roksana wystąpi Olga Pasiecznik, uznana i wielokrotnie nagradzana solistka. Tytułowego króla Rogera zaśpiewa znakomity polski baryton Leszek Skrla, a jako Pasterz wystąpi tenor Andrzej Lampert, wszechstronny artysta, który świetnia odnajduje się nie tylko w muzyce klasycznej, ale również rozrywkowej. Edrisiego, mędrca doradzającemu królowi, wykreuje Ryszard Minkiewicz, który przed laty wielokrotnie występował jako Pasterz w najważniejszych światowych realizacjach.

Karol Szymanowski „Król Roger”

libretto: Karol Szymanowski i Jarosław Iwaszkiewicz

kierownictwo muzyczne: Yaroslav Shemet

reżyseria: Romuald Wicza-Pokojski

scenografia: Hanna Wójcikowska-Szymczak

kostiumy: Magdalena Brozda

Obsada:

Król Roger Leszek Skrla

Roksana Olga Pasiecznik

Edrisi Ryszard Minkiewicz

Pasterz Andrzej Lampert

Archiereios Szymon Kobyliński

Dyakonissa Karolina Sikora

Orkiestra, Chór i Balet Opery Bałtyckiej oraz chór dziecięcy – Children Choir of the Klaipėda Eduardas Balsys Gymnasium of Arts

Bilety są dostępne w kasach stacjonarnych oraz na stronie internetowej teatru: https://klaipedosmuzikinis.lt/repertuaras/karalius-rodzeris/

Wydarzenie odbędzie się dzięki współpracy pomiędzy dwoma teatrami w ramach programu „Kultura inspirująca”, który ma na celu promocję najciekawszych zjawisk kultury polskiej za granicą.

Partnerzy:

Klaipeda State Music Theater

Instytut Polski w Wilnie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura inspirująca”

Wydarzenie pod patronatem polskiej prezydencji w Radzie EU

Instytut Polski w Wilnie