Nauczyciele z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Rzymie.

Pierwsze dni wycieczki były poświęcone zwiedzaniu najważniejszych zabytków Rzymu. Uczestnicy wyjazdu podziwiali Koloseum, Forum Romanum, Panteon, Bazylikę św. Piotra, zwiedzili Muzea Watykańskie, które powstały z donacji różnych papieży. Spacerowali po Piazza Navona, Piazza Del Popolo, delektowali się dobrym jedzeniem. 2025 rok jest rokiem jubileuszowym w kościele katolickim, z tej okazji były otwarte Drzwi Święte w czterech bazylikach Rzymu, mieliśmy okazję przejść przez troje z nich.

Jednym z elementów wyjazdu było poznanie też miejsc związanych ze znanymi postaciami w polskiej kulturze. Nasza szkoła bierze udział w projekcie zainicjowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – „Polacy Światu. Polscy Nobliści”. Projekt ten ma na celu przybliżenie postaci polskich laureatów Nagrody Nobla i zwrócenie uwagi na to, jak wiele ci wybitni Polacy zrobili dla świata. Wyjazd do Rzymu stanowił doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy na temat pisarzy związanych z tym miastem, takich jak: Czesław Miłosz, Władysław Stanisław Reymont czy Henryk Sienkiewicz.

Niezwykle ważnym punktem programu było odwiedzenie Campo de’ Fiori, placu, który od wieków tętni życiem i był świadkiem wielu wydarzeń historycznych, np. spalenia Giordana Bruna. Czesław Miłosz wspomina to miejsce w swoim wierszu „Campo de’ Fiori”. Na placu znajduje się tablica pamiątkowa z tekstem tego wiersza przetłumaczonym na język włoski, niestety obecnie bardzo sfatygowana i potrzebująca pomocy.

Kolejnym miejscem związanym z polskimi noblistami była kawiarnia Caffè Greco, jedna z najstarszych w Rzymie. To właśnie tu przychodzili na kawę wybitni polscy intelektualiści i literaci.

Miłosz, przebywając w tym miejscu, czerpał inspirację do swoich wierszy i esejów, które stały się częścią światowego kanonu literackiego. Nieprzypadkowo jeden z jego wierszy nosi nazwę „Caffe Greco”.

W kontekście polskich twórców związanych z Rzymem, nie mogło zabraknąć wspomnienia o Władysławie Reymoncie, który wielokrotnie odwiedzał Wieczne Miasto.

Kolejnym wielkim pisarzem, którego śladami podążali uczestnicy wyjazdu, był Henryk Sienkiewicz. To w Rzymie Sienkiewicz miał okazję spędzać czas, a jego pobyt w tym mieście również był istotnym elementem jego twórczości. Hotel, w którym mieszkał, zlokalizowany blisko Piazza di Spagna, stał się miejscem, które inspirowało go do pracy nad wielką powieścią, a także miejscem spotkań z przedstawicielami literackiego świata. Rzym, pełen zabytków i kulturowych odniesień, miał na niego ogromny wpływ, a atmosfera miasta z pewnością była obecna w jego powieści „Quo vadis”.

Ostatniego dnia po intensywnym zwiedzaniu miasta nauczyciele wyruszyli do Castel Gandolfo, letniej rezydencji papieży, położonej zaledwie kilka kilometrów od Rzymu. To malownicze miasteczko, z widokiem na jezioro Albano, stanowiło doskonały punkt do zakończenia podróży.

Wyjazd nauczycieli z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego do Rzymu okazał się nie tylko niezapomnianą podróżą pełną zabytków, ale również głęboką podróżą duchową, ponieważ mieliśmy także okazję uczestniczyć we mszy św. odprawionej przez ks. Andrzeja Bogdziewicza w kościele La Chiesa di Santa Maria dell’Anima w intencji 80-lecia naszej szkoły.

Czytaj więcej: Madonna Advocata

Wanda Andruszaniec

Regina Paszuta