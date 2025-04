Teatr to nie tylko scena i aktorzy. To przestrzeń, w której możemy wyjść poza codzienność, spojrzeć na świat z innej perspektywy i poczuć, że nasze emocje i pomysły mają wartość. Każdy występ, każda rola, każdy gest to forma komunikacji, która nie potrzebuje słów, by dotrzeć do serca i umysłu.

Podczas uroczystości obejrzeliśmy niesamowite występy przygotowane przez naszych uczniów. Włożyli w nie wiele pracy, pasji i serca, a dzięki temu mogli podzielić się swoją twórczością z widownią.

Inicjatorką i koordynatorką wydarzenia była Grażyna Czereszniowaja.

Uroczystość rozpoczął występ klasy piątej. Członkowie szkolnego teatrzyku Acting and Dance Music Theatre zaprezentowali bajkę „Snow White” w języku angielskim. Przedstawienie przygotowała nauczycielka Grażyna Czereszniowaja.

| Fot. archiwum szkolne

Po występie klasy piątej na scenę wyszły klasy początkowe. Klasa pierwsza przedstawiła „Zabawę piratów”, klasa druga zaprezentowała „Igraszki elfów”, klasa trzecia wystąpiła z utworami „Szóstka — oszustka” Jana Brzechwy oraz „Ptasie radio” Juliana Tuwima, a klasa czwarta zarecytowała wiersze „W pogoni za kwadratem” Marii Terlikowskiej oraz „Lis i kozioł” Adama Mickiewicza. Uczniów do występu przygotowała Elwira Ajauskaitė.

Na zakończenie święta klasy szóste i siódme zaprezentowały bajkę „Legenda o warszawskim Bazyliszku” przygotowaną pod opieką nauczycielki Andżeli Aidukienė.

| Fot. archiwum szkolne

Mamy nadzieję, że przedstawienia dostarczyły wielu radości i wzruszeń.

Na zakończenie imprezy pani dyrektor Katarzyna Macuk serdecznie podziękowała wszystkim uczniom za ich zaangażowanie, nauczycielom za wsparcie oraz widowni za obecność i ciepłe przyjęcie.

Grażyna Czereszniowaja,

nauczyciel metodyk języka angielskiego