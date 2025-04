Organizatorami są Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”. Każdego roku przedsięwzięcie to przyciąga najlepszych pedagogów, ekspertów oraz przedstawicieli nauki i kultury ze wszystkich kontynentów. Trwają zapisy do udziału w tym wydarzeniu.

„Cieszę się, że już po raz 11. możemy zaprosić na Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Tym razem do Wilna. Zjazd to wyjątkowa inicjatywa. To nie tylko spotkanie pedagogów, specjalistów i ekspertów z całego świata, ale przede wszystkim przestrzeń do budowania mostów między pokoleniami i społecznościami polonijnymi” — powiedział Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. „Wydarzenie jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, a także wzmacniania naszej kultury, promowania polskiego języka oraz tradycji. To również możliwość wsparcia nauczycieli i pasjonatów literatury w ich nieocenionej misji kształcenia, edukowania kolejnych pokoleń Polaków, w szczególności tych mieszkających poza granicami naszego kraju” — dodał prezes.

Ponad 150 pedagogów z całego świata!

Kiedy w 2010 r. Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przygotowywał konferencję metodyczną „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”, nikt z organizatorów nie spodziewał się, że przerodzi się ona w Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych. Rokrocznie gromadzą one ok. 150 pedagogów: ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec, Belgii, Czech, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Czarnogóry, Australii, Włoch, Irlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Łotwy, Estonii, Austrii, Węgier i innych krajów świata. Spotkania te wpisały się już na stałe w kalendarz polonijnego środowiska oświatowego.

Każdego roku zjazdy odbywają się w innym miejscu. W 2024 uczestnicy spotkali się we Włoszech, a głównym celem zjazdu było uczczenie 80. rocznicy Bitwy o Monte Cassino. Tegoroczne spotkanie poświęcone zostało polskim laureatom Nagrody Nobla, dla których Wilno stanowiło jedno z ważniejszych miejsc dla rozwoju ich twórczości.

Prestiżowe spotkanie liderów edukacji polonijnej

Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych to prestiżowe forum wymiany doświadczeń, popularyzacji polskiej kultury oraz prezentacji najlepszych praktyk edukacyjnych. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Polacy światu: Nobliści”, który promuje dorobek polskich laureatów Nagrody Nobla i ich wkład w rozwój światowej nauki oraz literatury.

W programie zjazdu zaplanowano: warsztaty dydaktyczne, wizyty studyjne w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, inspirujące wykłady oraz występy artystyczne. Wśród gości specjalnych znajdą się: prof. Michał Rusinek, prof. Łukasz Tischner, dr Łukasz Wróbel, a także wybitni artyści, w tym m.in. Anna Dymna. Wydarzenie uświetni koncert znakomitych polskich artystów na zamku na półwyspie w Trokach oraz spotkanie plenerowe w kompleksie pałacowym w Glinciszkach.

Wyjątkowi ambasadorzy i Komitet Honorowy

Projekt „Polacy Światu. Nobliści”, w ramach którego odbywa się XI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, wspierany jest przez gronowyjątkowychambasadorów, wśród których znaleźli się cenieni przedstawiciele świata kultury, nauki i sztuki. Są nimi: prof. Tomas Venclova — poeta, eseista, tłumacz, wybitny litewski intelektualista polskiego pochodzenia; Mirosław Baka — znany aktor teatralny i filmowy, od lat obecny na polskiej scenie artystycznej; dr hab. Anna Wandtke-Wypych — skrzypaczka, pedagog i profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku; prof. Sergiusz Nawrocki — wybitny lekarz onkolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; prof. Michał Rusinek — literaturoznawca, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej; Sebastian Wypych — kontrabasista, kompozytor i popularyzator muzyki klasycznej. W skład Komitetu Honorowego weszli: Adam Struzik — marszałek województwa mazowieckiego, Łukasz Smółka — marszałek województwa małopolskiego, Piotr Adamowicz — przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu, Tadeusz Pilat — wiceprzewodniczący Rady Polonii Świata, prof. Jerzy Przyborowski — rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. Marek Krawczyk — wybitny naukowiec, transplantolog, dziekan Wydziału Medycznego Polskiej Akademii Nauk, autor pracy o zasługach Marii Skłodowskiej-Curie w leczeniu radem, a także Grzegorz Jędrasik, dyrektor TVP Polonia.

Partnerami projektu są: Samorząd Województwa Małopolskiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Gdańsk, Samorząd Rejonu Wileńskiego, Polska Macierz Szkolna na Litwie, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Gimnazjum im. Ignacego Józefa Kraszewskiego w Wilnie, TVP Polonia, TVP3, Polskie Radio dla Zagranicy.

Uroczysta inauguracja i wyjątkowi goście

XI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych zostanie uroczyście zainaugurowany w piątek, 23 maja 2025 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli: Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, Przewodniczący Litewskiego Sejmu Saulius Skvernelis, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, a także Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Trwa rejestracja uczestników

Zapisy na XI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych wciąż trwają. Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. Aby zgłosić swój udział należy zarejestrować się na stronie internetowej odnswp.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od lat zajmuje się wspieraniem nauczycieli i edukatorów przez organizację szkoleń, konferencji i warsztatów. Jego celem jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych oraz promowanie polskiej kultury i literatury w kraju i za granicą.

Czytaj więcej: Po prostu lubię swoją pracę

Inf. Organizatorzy