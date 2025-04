„Poprzez poprawę dostępności podstawowej opieki zdrowotnej dążymy do skrócenia czasu oczekiwania i zapewnienia szybszej pomocy mieszkańcom naszego rejonu. To rozwiązanie zapewni, że każdy będzie mógł skorzystać z niezbędnych usług bez długich kolejek, co jest ważne w leczeniu zarówno ostrych, jak i przewlekłych chorób. Ponadto projekt ten przyczyni się do modernizacji systemu opieki zdrowotnej, zwiększając jego wydajność i dostępność dla wszystkich” – mówi Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Coraz częściej lekarzom rodzinnym są stawiane większe wymagania do wykonywania dodatkowych badań i świadczenia różnych dodatkowych usług, a także oczekuje się od nich podjęcia szeregu działań zarządczych. Ponadto placówki zobowiązują się do corocznego zwiększania liczby członków zespołu lekarzy rodzinnych, co ma wpływ na finanse placówki. Aby zapewnić mieszkańcom rejonu wileńskiego dostęp do usług opieki zdrowotnej, konieczne jest przyciągnięcie nowych lekarzy rodzinnych i znalezienie dodatkowych środków na podwyższenie ich wynagrodzeń.

Na realizację programu na rok 2025 zaplanowano 510 tys. euro z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego, które zostaną rozdzielone pomiędzy Przychodnię Rejonu Wileńskiego i (434,4 tys. euro) i Przychodnię w Niemenczynie (75,6 tys. euro). Kwoty te będą wypłacane lekarzom rodzinnym w formie dodatków, z uwzględnieniem struktury i wielkości ich rewiru, liczby pacjentów z innych obsługiwanych rewirów oraz liczby wdrożonych programów profilaktycznych.

Według wicemer Samorządu Edyty Tamošiūnaitė, przyciągając więcej lekarzy rodzinnych i innych specjalistów do placówek służby zdrowia w naszym rejonie: „nie tylko zwiększamy dostępność usług, ale także tworzymy atrakcyjne warunki pracy, które przyciągnęłyby najlepszych specjalistów. Pomoże to zapewnić nie tylko szybsze i wyższej jakości świadczenie usług, ale także długoterminowe utrzymanie jakości usług opieki zdrowotnej i wzmocni nasze placówki służby zdrowia, aby mogły skutecznie reagować na wszystkie potrzeby mieszkańców”.

Celem programu jest poprawa dostępności i jakości usług lekarza rodzinnego, aby pacjenci mogli korzystać z nich szybciej i efektywniej. Program będzie miał na celu zmotywowanie lekarzy rodzinnych i innych członków zespołu, a także zachęcenie rezydentów do pracy w placówkach służby zdrowia rejonu wileńskiego.

Jednym z głównych zadań programu jest ograniczenie rotacji lekarzy rodzinnych i zadbanie o to, aby specjaliści tego zawodu i członkowie ich zespołu wybierali rejon wileński jako miejsce stałej pracy. Ponadto planowane jest wzmocnienie zespołów lekarzy rodzinnych w celu sprawniejszego świadczenia usług, a także zapewnienia, że usługi te będą udzielane zgodnie z wymogami aktów prawnych.

W ubiegłym roku na program przeznaczono kwotę 314,22 tys. euro dla Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego i 46,64 tys. euro dla Przychodni w Niemenczynie. Same przychodnie corocznie inwestują z własnych środków ponad 250 tys. na wypłatę dodatków pielęgniarkom.

Według danych Państwowych Kas Chorych przy Ministerstwie Zdrowia, w 2024 r. średnie miesięczne wynagrodzenie lekarzy przychodni na Litwie wynosiło 5155 euro. Najwyższe wynagrodzenie odnotowano w Przychodni na Antokolu – 6469 euro, w przychodni rej. Poniewieskiego – 5908 euro, w przychodni w Szeszkinie – 5707 euro, a także w przychodniach Samorządu Rejonu Wileńskiego – 5044 euro, nawet w przychodni samorządu Birże – 5069 euro.

Rada Rejonu Wileńskiego podejmie ostateczną decyzję w sprawie tego projektu i przyznawanych środków finansowych na posiedzeniu rady, które odbędzie się w maju.

