Dłuższe harmonogramy wizyt obowiązkiem placówek

Od 15 kwietnia wszystkie placówki medyczne na Litwie mają obowiązek publikować harmonogramy konsultacji lekarskich na co najmniej cztery miesiące do przodu. Terminy muszą być dostępne w systemie rejestracji e-zdrowia najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca — poinformowało Ministerstwo Ochrony Zdrowia (SAM).

Zgodnie z nowymi przepisami, co najmniej 80 proc. opublikowanych terminów wizyt musi być dostępnych dla pacjentów w ogólnodostępnym systemie e-zdrowia. Pozostałe 20 proc. placówki mogą przeznaczyć na wizyty pilne lub kontrolne. Celem zmiany jest poprawa dostępności konsultacji oraz skrócenie kolejek.

Więcej dostępnych terminów i przejrzystość kolejek

„Otworzy to przede wszystkim więcej dostępnych terminów wizyt dla pacjentów, dając im większy wybór i więcej możliwości szybszego dotarcia do lekarza. Jest to ważne dla przejrzystości, ponieważ wszyscy będziemy mogli zobaczyć bardziej obiektywne dane na temat tego, jak naprawdę wyglądają kolejki” — powiedziała Jelena Čelutkienė, wiceminister zdrowia.

Jak zaznaczyła, dotychczas wiele placówek ograniczało się do publikowania jedynie miesięcznych harmonogramów pracy lekarzy. W praktyce oznaczało to, że pacjenci mogli umawiać wizyty wyłącznie w bieżącym lub kolejnym miesiącu.

Rejestracja do lekarza nawet na cztery miesiące

Nowa procedura pozwala na rejestrację nawet z czteromiesięcznym wyprzedzeniem, co ma dać pacjentom szerszy wybór terminów oraz realny wpływ na planowanie leczenia. Według SAM, oczekiwanym efektem wprowadzenia czteromiesięcznych harmonogramów ma być także lepsze zarządzanie dostępnością usług i bardziej równomierne rozłożenie obłożenia gabinetów lekarskich w czasie.

W sytuacji, gdy wszystkie dostępne wizyty w systemie rejestracji e-zdrowia są już zajęte, pacjent — tak jak dotychczas — będzie umieszczany na liście oczekujących. Konsultacja zostanie mu udzielona, gdy pojawią się nowe wolne terminy lub inny pacjent zrezygnuje z wcześniej umówionej wizyty. Placówki są zobowiązane do prowadzenia i udostępniania takich list za pośrednictwem systemu rejestracji wstępnej.

Obowiązek korzystania z systemu e-zdrowie

Ministerstwo Ochrony Zdrowia przypomina, że obowiązek stosowania systemu e-zdrowie dotyczy wszystkich instytucji świadczących usługi refundowane przez Fundusz Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Instytucje te muszą przestrzegać określonych w przepisach zasad rejestracji.

Nieprzestrzeganie nowego wymogu może skutkować poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o instytucjach opieki zdrowotnej, od stycznia 2026 r. placówki, które nie będą publikowały czteromiesięcznych harmonogramów i nie będą stosowały się do zasad systemu e-zdrowia, mogą utracić licencję na prowadzenie działalności.

Swobodny wybór placówki przy leczeniu planowym

Ministerstwo podkreśla także, że pacjenci posiadający skierowanie na leczenie planowe mają prawo do swobodnego wyboru placówki, która posiada umowę z terytorialną kasą chorych — niezależnie od tego, czy jest to placówka publiczna czy prywatna. W takim przypadku usługa powinna zostać udzielona bez dodatkowych opłat.

