Ujednolicony system

W tym celu opracowywany jest ujednolicony system ogólnounijny. Te ambitne cele zostały zapisane w rozporządzeniu eIDAS-2 przyjętym przez Parlament Europejski w kwietniu. Cztery duże projekty pilotażowe są obecnie prowadzone równolegle w UE w celu przetestowania różnych scenariuszy korzystania z aplikacji.

Litwa jest częścią projektu „Potential”, który jest realizowany przez Departament Informatyki i Komunikacji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Centrum Wydawania Dokumentów Tożsamości w MSW, spółką Regitra i firmą wypożyczającą samochody CityBee. Na Litwie testowany jest jeden ze scenariuszy wykorzystania czytnika — cyfrowe prawo jazdy.

Cyfrowe prawo jazdy

Zostanie ono zintegrowane z cyfrowym systemem identyfikacji UE, który będzie dostępny we wszystkich krajach UE.

— Portfel będzie dostępny dla użytkowników jako aplikacja mobilna z dodatkowymi usługami. Oprócz działania jako narzędzie uwierzytelniania tożsamości cyfrowej, będzie on również działał jako miejsce przechowywania dokumentów osobistych. Użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do wszystkich zawartych w nim dokumentów, od biletów transportu publicznego i różnych zezwoleń po recepty na leki lub cyfrowe prawo jazdy — mówi Vilma Misiukonienė.

Cyfrowe prawo jazdy będzie mogło być odpowiednikiem fizycznego prawa jazdy, wykorzystywanym w wielu codziennych sytuacjach, takich jak wynajem samochodu czy zatrzymanie przez policję. Będzie ono również dostępne w przypadku braku połączenia z internetem i będzie uznawane we wszystkich krajach UE.

Cyfrowe prawo jazdy będzie zawierać ważne informacje, takie jak status jazdy, kategoria, okres ważności i inne informacje związane z prowadzeniem pojazdu. Kierowcy będą mogli otrzymywać aktualne powiadomienia o ważności swojego prawa jazdy, a dokument będzie zawsze pod ręką — na smartfonie.

— Korzystanie z identyfikatora będzie bezpłatne i całkowicie dobrowolne. Obywatele (np. seniorzy), którzy nie chcą korzystać z takiego zintegrowanego z nim cyfrowego prawa jazdy, będą mogli nadal używać fizycznego prawa jazdy. Przewiduje się, że cyfrowe prawo jazdy będzie dostępne dla konsumentów już w 2028 r. — zaznacza Vilma Misiukonienė.

