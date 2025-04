Pogrzeb papieża. Watykan zapewni specjalne środki bezpieczeństwa

Świat żegna Franciszka

Oczekuje się, że pogrzeb zgromadzi około 200 tys. osób i aż 170 oficjalnych delegacji z całego świata.

W uroczystości pogrzebowej udział zapowiedzieli m.in. prezydent USA Donald Trump, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Francji Emmanuel Macron, a także prezydent Litwy Gitanas Nausėda z małżonką. Obecni będą również prezydenci Niemiec, Brazylii, Węgier i wielu innych krajów. Obecność zapowiedział też następca tronu brytyjskiego, książę William. Polskę reprezentować będą prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Wyjątkowy pochówek papieża

Trumna z ciałem papieża Franciszka wystawiona jest na widok publiczny w bazylice Świętego Piotra od środy do piątku. Hołd przy trumnie można oddawać do północy w środę, od 7:00 do 24:00 w czwartek i od 7:00 do 19:00 w piątek. Do Watykanu wciąż napływają pielgrzymi z całego świata.

W piątek 25 kwietnia odbędzie się obrzęd zamknięcia trumny papieża Franciszka. Ceremonii przewodniczyć będzie kamerling kardynał Kevin Farrell.

W sobotę 26 kwietnia Liturgia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego (11:00 czasu litewskiego), a przewodniczyć jej będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. Po mszy trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny, zgodnie z jego wolą. To wyjątkowy gest — Franciszek będzie pierwszym papieżem od ponad wieku, który zostanie pochowany poza Watykanem. Trumna, zgodnie z jego życzeniem, została wykonana z drewna i cynku, a grób będzie prosty — bez ozdób, jedynie z wyrytym imieniem.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Pogrzeb papieża Franciszka, z udziałem setek tysięcy osób i delegacji z całego świata, stawia przed włoskimi służbami bezpieczeństwa jedno z największych wyzwań ostatnich lat. Od środy w Rzymie obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wzmocnione patrole policyjne i wojskowe, kontrole na stacjach metra, monitoring oraz systemy przeciwdronowe mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno pielgrzymom, jak i ponad 170 oficjalnym delegacjom.

„Bezpieczeństwo trójwymiarowe” — tak włoskie media określają działania prowadzone z lądu, powietrza i w rejonie Tybru. W okolicach Watykanu pojawią się snajperzy, pirotechnicy, policja z psami i specjalne jednostki wojskowe. Każda osoba wchodząca na plac Świętego Piotra zostanie poddana kontroli.

Litwa ogłasza dzień żałoby

W związku z sobotnim pogrzebem papieża Franciszka w Rzymie, litewski rząd ogłosił 26 kwietnia dniem żałoby narodowej. Decyzję tę podjęto na środowym 23 kwietnia posiedzeniu Rady Ministrów.

Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz, w godzinach od 7:00 do 22:00 na budynkach publicznych i prywatnych zawisną flagi państwowe z żałobnym kirem.

Przygotowania do konklawe

Śmierć papieża Franciszka oznacza również początek przygotowań do konklawe — wyboru nowego następcy św. Piotra. Zgodnie z tradycją, może się ono rozpocząć najwcześniej 15, a najpóźniej 20 dni po śmierci papieża. Głosować będą mogli jedynie kardynałowie poniżej 80. roku życia. Kardynał Makrickas, który weźmie udział w wyborze nowego papieża, podkreśla, że Kościół nie może już się cofać — musi iść naprzód, pozostać otwarty na ludzi i konsekwentnie głosić Ewangelię.

Czytaj więcej: Zmarł papież Franciszek. Był w czasie rekonwalescencji po zapaleniu płuc