„Każde drzewo, które dzisiaj sadzimy, ma swoją wartość – to nasze zielone życzenie dla dzieci. To nie tylko dar dla przyrody, ale także wyraz naszego zobowiązania do troski o środowisko, w którym będą dorastać przyszłe pokolenia. Akcja sadzenia lasu to okazja do świętowania wolności poprzez troskę o to, co mamy najcenniejszego – ludzi i przyrodę” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

W tym roku do sadzenia lasu w rejonie wileńskim dołączyło także Stowarzyszenie „Neišnešiotukas”, działające na rzecz dzieci urodzonych przedwcześnie. Każde posadzone drzewo to żywy symbol naszej przyszłości, troski i wiary w rozwijającą się Litwę, wpisujący się w krajową inicjatywę „Tworzę Litwę” (lit. „Auginu Lietuvą”), której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na wyzwania demograficzne naszego kraju. W akcji sadzenia drzew wzięli również udział pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, członkowie lokalnych społeczności, uczniowie i inni.

„Kiedy sadzimy drzewo dla nowonarodzonego dziecka, to nie tylko piękna idea – to symboliczny gest, który mówi: dbamy o ciebie od pierwszych chwil twojego życia. Akcja stała się symbolem jedności uczestników, odpowiedzialności i długowieczności, a każde sadzone drzewo to życzenie dla dziecka. Inicjatywa ta pozwala poczuć się częścią wspólnoty i wspólnie tworzyć jaśniejszą przyszłość” – powiedziała wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego