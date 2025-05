Dyskusje ws. podniesienia podatku na ogrzewanie. „Za” i „Przeciw”

Sysas: „Wszystkie ulgi powinny zostać zniesione”

— Od dawna popieram propozycję, aby obywatele w potrzebie otrzymywali wsparcie, a osoby o wyższych lub wysokich dochodach z pewnością mogłyby same płacić za usługi. Wszystkie ulgi powinny zostać zniesione, ponieważ Litwa nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, by zrzucać je na wszystkich jak „z helikoptera”. Istnieją wszelkie powody, by znieść te ulgi. Zostały one przyjęte w czasie kryzysu, kiedy istniał realny problem, a teraz minęło dużo czasu i wynagrodzenia prawie się podwoiły. To jedno. A po drugie, dziś wiele rodzin i młodych rodzin mieszka w prywatnych domach, które są ogrzewane energią elektryczną i dla których nie ma żadnych ulg. Ich rachunki są naprawdę bardzo wysokie — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” analizuje sytuację Algirdas Sysas, przewodniczący sejmowej Komisji Budżetu i Finansów.

Rozmówca uważa, że ulga VAT na ogrzewanie i ciepłą wodę nie jest skierowana bezpośrednio do najbardziej wrażliwych społecznie grup.

— Życie jest takie, że jako obywatele musimy pomagać tym, którzy nie są w stanie sami płacić z przyczyn obiektywnych lub subiektywnych, ale z pewnością nie musimy wszyscy wspierać tych, którzy mogą płacić. Obowiązujący system polega na tym, że jeśli dochody ludzi są niskie oraz istnieje poziom ubóstwa energetycznego — co oznacza, że koszty danej osoby na ogrzewanie pochłaniają więcej niż 20 proc. dochodu — państwo pokrywa prawie cały ten koszt. Kiedy świadczenie zostanie usunięte, to koszty z budżetu państwa z pewnością wzrosną, ale w tym samym czasie ci, którzy zapłacą więcej, zbilansują je — podkreśla przewodniczący sejmowej Komisji Budżetu i Finansów.

Kukuraitis: „Ulga na ogrzewanie powinna pozostać”

Tymczasem Linas Kukuraitis, wiceprzewodniczący sejmowego komitetu Opieki Socjalnej i Pracy, były minister opieki socjalnej i pracy, ma inne zdanie.

— W koalicji, kiedy o tym rozmawialiśmy, już wtedy były sygnały, że ulga na ogrzewanie powinna pozostać. Biorąc pod uwagę, że w blokach mieszkalnych i wszędzie tam, gdzie to świadczenie jest stosowane, większość ludzi ma bardzo ograniczone możliwości, aby znaleźć rozwiązanie na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Zarówno programy renowacji mieszkań, jak i inne programy są bardzo trudne do osiągnięcia przez przeciętnego mieszkańca. Tempo realizacji projektów jest bardzo powolne, co w rezultacie powoduje, że koszty ogrzewania zwiększają ubóstwo energetyczne wielu osób. Zasadniczo byłbym przeciwny zniesieniu tej ulgi, ale koalicja oczywiście nadal będzie dyskutować i szukać jakiegoś kompromisowego rozwiązania — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Linas Kukuraitis.

Według minister pracy i opieki socjalnej Ingi Ruginienė zniesienie obecnej powszechnej ulgi na podatek VAT będzie miało negatywny wpływ na budżet państwa i samorządów, ponieważ liczba osób otrzymujących rekompensatę za koszty ogrzewania wzrośnie ze 170 tys. do 190 tys., a koszt rekompensaty z 88 mln euro do 100 mln euro.

