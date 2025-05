— Ilu turystów odwiedziło w długi weekend stolicę Litwy, dowiemy się dopiero w przyszłym miesiącu, kiedy będą dane statystyczne za maj. Na razie wiemy tylko, ilu wycieczkowiczów zajrzało do Centrum Informacji Turystycznej Wilna „Go Vilnius”. Wiadomo już, że w terminie od 28 kwietnia do 4 maja informacji zasięgało u nas ponad 2 tys. 100 turystów, w tym około 600 turystów z Polski. W takim samym terminie ub. roku centrum odwiedziło 700 turystów z Polski, co wcale nie znaczy, że w tym roku przyjechało ich mniej. Polscy turyści stanowią największą grupę wśród odwiedzających Wilno. Aktywny sezon turystyczny rozpoczyna się właśnie wraz z majówką. Odnotowujemy, że z tego kraju przyjeżdża do nas coraz więcej młodzieży oraz rodzin z dziećmi. Uwagę podróżujących przyciąga przede wszystkim wileńska Starówka, która figuruje na liście zabytków UNESCO. Turyści są także zauroczeni prawdziwymi zielonymi oazami w sercu miejskiego zgiełku, bogatą ofertą kulinarną oraz przyjazną atmosferą miasta — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Gediminas Šukutis, kierownik Centrum Informacji Turystycznej Wilna „Go Vilnius”.

Więcej turystów indywidualnych

Z Polski na majówkę przyjechały grupy turystyczne, pielgrzymki oraz rodziny z dziećmi.

— Trzeciego maja w pierwszej połowie dnia byłam akurat z grupą w Trokach. Kolejka od kasy muzeum Zamku Trockiego ciągnęła się aż do mostu. Takie kolejki naprawdę rzadko tu się widzi. Przede wszystkim w kolejce po bilety stali polscy turyści. W tym roku przyjechało wielu indywidualnych turystów, którzy zamawiali przewodnika. Nie wszystkich jednak było stać na personalnego przewodnika. Grupy turystyczne zwiedzały tradycyjnie Wilno i Troki, ale też Kowno i Druskieniki. W sobotę miałam grupę motocyklistów z Polski. Byli oni na litewskim pomorzu, na Mierzei Kurońskiej, którą byli zauroczeni — mówi Grażyna Hajdukiewicz, przewodniczka turystyczna po Litwie.

Zauważa, że zwiedzanie miast, akcenty wspólnej literatury i kultury są bardzo ważne, ale coraz więcej popularności nabiera turystyka kulinarna.

— Smakowanie dań kuchni regionalnej szybko zyskuje na popularności. Pomorze to miejsce, gdzie można spróbować słynnej wędzonej ryby, Troki to kibiny karaimskie, Wilno to chłodnik, cepeliny, placki ziemniaczane. Bardzo wielką popularnością cieszą się smakołyki z serem „Džiugas”, między innymi lody z serem. Wielu turystów podczas zwiedzania chce odwiedzić wileński bazar „Pod Halą” i zrobić tu zakupy. Tradycyjnie było dużo tzw. jednodniówek, wycieczek ze zwiedzaniem Wilna i Trok. Organizują je przeważnie biura podróży z Suwałk i Augustowa dla swoich gości, którzy przyjeżdżają do nich odpoczywać z całej Polski — wyjaśnia rozmówczyni.

Nielegalni przewodnicy

Za nielegalną pracę w charakterze przewodników w majowy weekend mandaty otrzymali zarówno cudzoziemcy, jak i obywatele Litwy.

— Grupy turystyczne po Litwie może oprowadzać licencjonowany przewodnik, który posiada wyższe wykształcenie i ma ukończone specjalne kursy przewodnika. Dbamy o to, żeby nie było nielegalnych przewodników. Cieszy, że jest ich co raz mniej — zauważa przewodniczka.

Dodaje, że branża turystyczna, jeżeli chodzi o turystów z Polski, wróciła do poziomu sprzed pandemii.

— Majowy weekend można uważać za udany. Hotel „Pan Tadeusz” był wypełniony w stu procentach. Przeważającą większość stanowili goście z Polski. Zapowiada się dobry sezon dla hotelarzy. Mamy już sporo rezerwacji nie tylko na całe lato, ale do końca roku. Spodziewamy się turystów z Polski, Niemiec, Estonii i innych krajów. Najważniejsze jest, żeby sytuacja polityczna nie zmieniła się na gorsze — mówi Krystyna Zimińska, wicedyrektorka Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Czytaj więcej: Na Litwie natężenie ruchu turystycznego