Stołeczny wicemer Vytautas Mitalas zauważa, że nauczycielem można zostać nie tylko po studiach pedagogicznych.

— Samorząd stołeczny wespół z instytucją samorządową Edu Vilnius zapraszają do udziału w bezpłatnym programie Pradedu mokyti Vilniuje (Zaczynam uczyć w Wilnie). W ten sposób chcemy do zawodu nauczyciela przyciągnąć możliwie najwięcej osób i w ten sposób przyczynić się do rozwiązania problemu z brakiem kadry nauczycielskiej w stołecznych szkołach. Wnioski można składać do 15 maja br. — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” wicemer.

Trzykrotnie więcej uczestników

Do Edu Vilnius wpłynęło już ponad 150 wniosków. Składają je osoby, które w ramach programu chcą zdobyć uprawnienia pedagogiczne.

— Nawet 7 osób rozważa możliwość podjęcia zawodu nauczyciela matematyki, a takich specjalistów szczególnie brakuje w szkołach. 10 osób chciałoby uczyć języka litewskiego. W ub. r. do udziału w programie zarejestrowało się 46 chętnych, zaś 40 osób wzięło w nim udział. Uczestnicy programu mogą liczyć nie tylko na wszechstronną pomoc w okresie trwania zajęć, ale także po podjęciu pracy w szkole. Rejestracja jeszcze trwa, a już zgłosiło się trzykrotnie więcej uczestników niż w ub. roku. Świadczy to o tym, że chętnych do pracy w szkołach nie brakuje, ale trzeba ich zaprosić oraz zaoferować odpowiednie warunki do zdobywania kwalifikacji pedagogicznych — podkreśla wicemer.

30 proc. zarejestrowanych kandydatów posiada obowiązkowe wyższe wykształcenie specjalistyczne oraz planuje uzyskać kwalifikacje pedagogiczne. Podobny procent zarejestrowanych posiada kwalifikacje pedagogiczne, ale od dłuższego czasu nie pracowało w zawodzie nauczyciela i chce wrócić do pracy w szkole. Są też osoby po studiach pedagogicznych, które nigdy nie pracowały w zawodzie i nie posiadają nawyków przydatnych w pracy nauczyciela.

Rozmowy kwalifikacyjne

Z połową kandydatów zostały już przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Kierownictwo Edu Vilnius poinformowało, że 40 kandydatów ze 150 nie będzie mogło przystąpić do programu.

„Osoby te nie spełniają określonych wymogów. Część tych osób marzy o zawodzie nauczyciela, ale nie posiada obowiązkowego dyplomu ukończenia studiów wyższych. Takim osobom radzimy spróbować sił w zawodzie pomocnika nauczyciela. Bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do wyboru uczestników programu, staramy się też doradzić coś osobom, które nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniach” — powiedziała Unė Kaunaitė, dyrektorka samorządowej instytucji oświatowej.

Zaktualizowany program i brak nauczycieli

Program Pradedu mokyti Vilniuje jest realizowany szósty rok z rzędu. Co roku specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki nabywa około 30 osób. Zgodnie ze zaktualizowaną formą programu, osoby, które chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i zostać nauczycielami, otrzymają część punktów zaliczeniowych w pierwszym roku udziału w programie, a część na drugim roku na uniwersytecie.

— Zawsze mamy oferty pracy dla nauczycieli w Wilnie. W kwietniu br. w stołecznych szkołach najbardziej brakowało nauczycieli języka litewskiego — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Milda Jankauskienė, rzeczniczka Służby Zatrudnienia. Ponadto szkoły poszukiwały nauczycieli matematyki, muzyki, wychowania fizycznego, języka hiszpańskiego. Było też 10 ofert pracy dla pomocników nauczycieli.

