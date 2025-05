Sposoby na ugryzienia i użądlenia owadów

— W naszym kraju nie ma zbyt dużo komarów, os, pszczół czy szerszeni. One są dokuczliwe, ale nie są niebezpieczne dla zdrowia osób, które nie mają alergii. Przed tymi owadami trzeba chronić się, ale w żadnym wypadku nie wolno ich niszczyć masowo. W tym roku mamy zimną wiosnę, a to znaczy, że owady pojawią się, gdy będzie cieplej i będą opady. Owady lubią ciepło i wilgoć. A więc przede wszystkim ciepłymi wieczorami starajmy się unikać wilgotnych miejsc i korzystać z repelentów. Są one bezpieczne dla zdrowia ludzi i nie przyniosą wielkiej szkody przyrodzie — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi Selemonas Paltanavičius.

Komary, pszczoły, szerszenie

W komunikacie prasowym apteki Camelia farmaceutka Asta Krušnienė zwraca uwagę, że mieszkańcy zwykle zaczynają narzekać na ukąszenia komarów późną wiosną. „Użądlenie komara powoduje łagodny miejscowy stan zapalny niemal u każdego, z zaczerwienieniem, obrzękiem i swędzeniem, które ustępują w ciągu kilku dni. Jednak w niektórych przypadkach ukąszony obszar staje się alergiczny, obrzęk staje się większy i bardziej bolesny, mogą pojawić się siniaki” — wyjaśnia farmaceutka.

Aby złagodzić objawy, można zastosować chłodny kompres lub spłukać ukąszone miejsce zimną wodą. Kremy lub żele stosowane miejscowo mogą zmniejszyć swędzenie i obrzęk. Jeśli ukąszenie jest bardzo dokuczliwe, można zastosować leki przeciwhistaminowe.

Owady stają się aktywne, gdy kwitną rośliny. Pszczoły, szerszenie i osy przyciągają słodkie, owocowe zapachy. Owady te mogą latać wokół potraw mięsnych, słodyczy i napojów, dlatego należy zachować czujność, aby uniknąć dostania się ich do gardła. „W przypadku użądlenia przez pszczołę, szerszenia lub osę zalecałbym dezynfekcję lub umycie dotkniętego obszaru wodą z mydłem i zastosowanie chłodnego kompresu w celu zmniejszenia obrzęku i bólu. Jeśli organizm reaguje bardziej wrażliwie, dobrym pomysłem jest stosowanie środków przeciw alergii i stanom zapalnym” — podkreśla Asta Krušnienė.

Niebezpieczne kleszcze

Litwa jest obszarem endemicznym dla chorób przenoszonych przez kleszcze. Pajęczaki te roznoszą choroby, takie jak kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę, które charakteryzują się nie tylko trudnym procesem leczenia, ale także długotrwałymi skutkami ubocznymi.

„Kleszczowemu zapaleniu mózgu można zapobiegać poprzez szczepienia, ale tylko repelenty, noszenie odpowiednich ubrań i dokładna kontrola ciała mogą chronić przed kleszczami przenoszącymi zakażenie boreliozą. Jeśli kleszcz ugryzie, ważne jest, aby usunąć go tak szybko i prawidłowo, jak to możliwe, przy użyciu cienkiej pęsety lub specjalnego narzędzia. Należy chwycić chwyć kleszcza jak najbliżej skóry i pociągnąć go do góry. Nie należy wykręcać, ściskać ani drapać kleszcza, ponieważ zwiększa to ryzyko infekcji” — doradza farmaceutka.

Po usunięciu kleszcza zaleca się zdezynfekowanie miejsca ukąszenia i uważne monitorowanie go przez co najmniej kilka tygodni. Jeśli pojawi się zaczerwienienie, wysypka, obrzęk lub jeśli nagle zacznie się odczuwać objawy podobne do przeziębienia, należy zwrócić się do lekarza.

Farmaceutka ostrzega, że organizm każdego człowieka reaguje inaczej na jad owadów, pajęczaków lub węży, dlatego ważne jest monitorowanie ciężkich reakcji alergicznych. Osoby świadome swoich alergii powinny wszędzie nosić przy sobie automatyczny wstrzykiwacz adrenaliny.

