Krzysztof Zanussi – znany polski reżyser w Wilnie

Leszek Wątróbski: Zacznijmy od historii. Jak doszło do powstania Waszego czasopisma? Dr Aleksander Miśkiewicz: „Goniec Kresowy” powołany został do życia w roku 1989 jako organ prasowy białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Zanim jednak jego pierwszy numer trafił do czytelników, miało miejsce inne ważne wydarzenie. Wzorem wielu miast w Polsce, w...