XVII Miniolimpiada Języka Polskiego i XI Ortografka w Landwarowie

Po raz siedemnasty uczniowie klas ósmych i dziewiątych rejonu trockiego wzięli udział w Miniolimpiadzie Języka Polskiego, a młodsi, z klas piątych, zmagali się w XI edycji Ortografki.

Prawdziwe święto polskiego słowa

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 11 uczniów w Miniolimpiadzie oraz 12 uczestników w Ortografce. Wydarzenie to, na trwałe wpisane w kalendarz edukacyjnych i kulturowych inicjatyw rejonu, było nie tylko sprawdzianem umiejętności językowych, lecz także prawdziwym świętem polskiego słowa. Motto tegorocznej olimpiady — „Wiedza to światło. Mądrość — cień skrzydeł. Opieka — siła” — to nie pusty frazes, lecz esencja misji, jaką od lat pełni to przedsięwzięcie. Wiedza rozświetla umysł, mądrość prowadzi ponad codzienność, a opieka nauczycieli, rodziców i organizatorów — buduje wiarę w siebie i swoje możliwości.

Tematy wypracowań zaproponowane uczestnikom skłaniały do refleksji: „Sienkiewiczowski bohater w dzisiejszych czasach (…)”, „Czym dla mnie jest szczęście(…)?” oraz „Życiowa droga jako codzienna lekcja(…)” — to pytania, które nie pozwalały pisać na pół gwizdka. Zmuszały uczestników do sięgnięcia w głąb siebie, do rozmowy z historią, z wartościami i z własnym doświadczeniem. Nie mniej emocji przyniosło dyktando pod tytułem „Wymarzone wakacje”. Choć temat brzmiał lekko i przyjemnie, ortograficzne rafy okazały się niełatwe do ominięcia.

| Fot. archiwum szkolne

Najlepiej poradzili sobie:

I miejsce — Adriana Grigoriewa, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (nauczycielka Karolina Tuniewicz);

II miejsce — Patricija Molevičiūtė, Gimnazjum w Trokach (nauczycielka Aleksandra Sawicka);

III miejsce — Arneta Leonavičiūtė, Gimnazjum w Trokach (nauczycielka Aleksandra Sawicka).

Wyróżnienia:

Gabriel Pawłowski i Agata Jarmołowicz, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach (nauczycielka Irena Orłowa).

Wyniki Miniolimpiady

W kategorii Miniolimpiady wyniki prezentują się następująco:

Klasa 8:

I miejsce — Emilija Vaškevič, Gimnazjum w Trokach (nauczycielka Beata Bagdevičienė);

II miejsce — Larija Leonavičiūtė, Gimnazjum w Trokach (nauczycielka Beata Bagdevičienė);

III miejsce — Emilija Kraičinska, Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (nauczycielka Lilija Kondratowicz).

Klasa 9:

I miejsce — Dorian Rainski, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego (nauczycielka Gražina Paulauskienė);

II miejsce — Gabija Sidaravičiūtė, Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (nauczycielka Lilija Kondratowicz);

III miejsce — Rimvyd Sinius, Gimnazjum w Trokach (nauczycielka Beata Bagdevičienė).

| Fot. archiwum szkolne

Słowa wdzięczności

Za przygotowanie tematów oraz sprawdzenie prac były odpowiedzialne dr Halina Turkiewicz i dr Barbara Dwilewicz z Akademii Edukacji w Wilnie. Ich zaangażowanie, profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie to zawsze gwarancja rzetelnej oceny oraz inspirującego poziomu imprez polonistycznych w rejonie trockim.

Nie sposób nie wspomnieć o tych, którzy, często z cieni, tworzą fundament wydarzenia. Sponsorem była dyrektor gimnazjum Ewelina Sołowjowa, a czuwała nad wszystkim wicedyrektor Angelina Naruševičienė. Słowa wdzięczności należą się także nauczycielkom języka polskiego rejonu trockiego, które, dzień po dniu, pielęgnują w uczniach miłość do języka ojczystego, motywują i towarzyszą w drodze ku lepszemu poznaniu języka ojczystego. Konkursy języka polskiego w naszym Gimnazjum od dawna stanowią integralną część życia szkolnego. To nie tylko okazja do zdobycia nagród, ale także doskonała szansa na rozwój intelektualny, kształtowanie umiejętności oraz poszerzanie horyzontów.

Zwieńczeniem uroczystości, która odbyła się 9 maja podczas obchodów Dnia Patronów Gimnazjum, był wzruszający koncert uczniów Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie pod kierownictwem pani Teresy Bożerodskiej i pana Edwarda Mogilnickiego.

Dziękujemy wszystkim — uczniom, nauczycielom, organizatorom, gościom — za obecność, za serce i za to, że polskie słowo bije w Landwarowie mocnym, wyrazistym rytmem.

Niech ta iskra nie gaśnie. Niech trwa.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 11 uczniów w Miniolimpiadzie oraz 12 uczestników w Ortografce

| Fot. archiwum szkolne

Lilija Kondratowicz,

nauczycielka języka polskiego