Stały się one mottem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, którzy postanowili ustawić replikę krzyża nad morzem. Początkowo proponowano kilka innych lokalizacji, jednak Pustkowo wybrano jako tę najodpowiedniejszą. Odsłonięcie krzyża miało miejsce w 2007 r. Konstrukcja ma 19 m wysokości, a więc jest o półtora metra wyższa od tatrzańskiego pierwowzoru. Krzyż jest też cięższy o blisko 2 tony (waży bowiem 4,5 t). Ten ponad 20-metrowy żelazny krzyż ustawiono tam 14 maja 2007 r., a poświęcony został 26 maja 2007 r.

Bałtycki Krzyż Nadziei w Pustkowie

| Fot. Leszek Wątróbski

„Od krzyża do krzyża”

Bałtycki Krzyż Nadziei znajduje się w Pustkowie, przy zbiegu ulic Nadmorskiej oraz Leśnej, około 100 m od morza. Na placu obok krzyża znajduje się także replika okrętu, tzw. Statek EXPO. Wykonano go na wystawę EXPO 2000 jako element ekspozycji województwa zachodniopomorskiego. Zimą pod krzyżem urządza się także oświetloną szopkę bożonarodzeniową, stanowiącą chętnie odwiedzany punkt podczas rodzinnych spacerów. Od 2009 r. spod Bałtyckiego Krzyża Nadziei wyrusza motocyklowa pielgrzymka do Zakopanego, czyli „Od krzyża do krzyża”. Inicjatywa ta rokrocznie przyciąga kilkudziesięciu miłośników żelaznych maszyn, którzy zanim dotrą do Zakopanego, odwiedzają także m.in. Licheń czy Jasną Górę.

Nie jest jedynie atrakcją turystyczną

Bałtycki Krzyż Nadziei w Pustkowie — symbol wiary, pamięci i jedności. To miejsce, choć stosunkowo nowe w pejzażu duchowym Pomorza Zachodniego, zyskało już rangę ważnego celu pielgrzymek, zarówno pieszych, jak i motorowych. W szczególności stało się ono symbolem duchowej tożsamości środowisk kolejarskich i motocyklistów.

Historia krzyża w Pustkowie sięga początku XXI w. Z czasem miejsce to zyskało nazwę Bałtyckiego Krzyża Nadziei — jako przestrzeń modlitwy za ojczyznę, za pojednanie oraz jako znak obecności wartości chrześcijańskich na polskim Wybrzeżu. Bałtycki Krzyż Nadziei nie jest jedynie atrakcją turystyczną. Stał się miejscem głęboko symbolicznym, które łączy w sobie historię, tradycję, wiarę i współczesność. Inspirując się giewonckim pierwowzorem — „krzyżem narodowej tożsamości” — krzyż w Pustkowie stanowi przypomnienie o chrześcijańskich korzeniach Polski. Miejsce to chętnie odwiedzają rodziny, pielgrzymi, turyści i duchowni. Przy krzyżu regularnie odprawiane są nabożeństwa, msze polowe, a także wydarzenia patriotyczne i religijne. O otoczenie krzyża zadbano w sposób wyjątkowy — wytyczono ścieżki, ustawiono ławki i tablice informacyjne, co tworzy przestrzeń kontemplacji i skupienia.

Drewniana rzeźba Matki Boskiej znajdująca się nieopodal krzyża

| Fot. Leszek Wątróbski

Pielgrzymki kolejarzy

Jednym z ważnych wydarzeń religijnych związanych z Bałtyckim Krzyżem Nadziei są coroczne pielgrzymki kolejarzy. Środowisko kolejarskie od dawna związane jest z tradycją pielgrzymowania — z racji swojej historii i silnych związków ze wspólnotą kościoła. W Pustkowie kolejarze z różnych regionów Polski gromadzą się, aby wspólnie się modlić, wspominać swoich kolegów zmarłych w służbie oraz zawierzać swoją pracę Bogu. Pielgrzymki te mają często charakter ogólnopolski i są organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich.

Przy krzyżu odprawiana jest msza święta, odbywa się wspólna modlitwa różańcowa, a także uroczysty apel pamięci. Całość wydarzenia wieńczy wspólne spotkanie środowisk kolejarskich — jest to okazja do integracji, dzielenia się świadectwem wiary i doświadczeniem pracy. Pielgrzymki te mają też wymiar duchowej odnowy i przypominają, że praca kolejarza — często ciężka i odpowiedzialna — może być przeżywana w duchu służby drugiemu człowiekowi i ojczyźnie.

„Z Jezusem w trasie”

Drugą szczególną grupą pielgrzymów są motocykliści. W ostatnich latach obserwuje się coraz większą popularność tzw. pielgrzymek motocyklowych, łączących pasję do jazdy z potrzebą duchowej refleksji. Krzyż w Pustkowie stał się miejscem, do którego licznie zmierzają grupy zorganizowane i indywidualni motocykliści z całej Polski, a także z Niemiec, Czech czy Skandynawii.

Pielgrzymki motocyklowe odbywają się zazwyczaj na wiosnę lub pod koniec sezonu, często pod hasłem „Z Jezusem w trasie”. Spotkania te łączą duchowość z kulturą motocyklową — są msze święte, poświęcenie motocykli, modlitwa w intencji bezpiecznej jazdy oraz zmarłych kolegów motocyklistów. Motocykliści podkreślają, że pielgrzymki dają im poczucie wspólnoty i przynależności — zarówno do środowiska pasjonatów dwóch kółek, jak i do wspólnoty wierzących. Bałtycki Krzyż Nadziei staje się dla nich duchowym przystankiem w drodze przez życie — miejscem, gdzie mogą oddać swoje troski, dziękować za przejechane kilometry, a także zatrzymać się na chwilę w codziennym pędzie.

Sanktuarium „Sursum Corda”

| Fot. Leszek Wątróbski

Żywe miejsce wiary

Bałtycki Krzyż Nadziei w Pustkowie to nie tylko pomnik — to przede wszystkim żywe miejsce wiary, pamięci i spotkania. Odzwierciedla on ducha polskiej religijności, która nie boi się łączyć tradycji z nowoczesnością. Zarówno pielgrzymki kolejarzy, jak i motocyklistów, wpisują się w piękną tradycję polskiego pielgrzymowania — różnorodnego, ale zawsze zakorzenionego w wierze i wspólnocie. Krzyż w Pustkowie przypomina, że nawet w codziennym biegu — niezależnie od tego, czy jedziemy pociągiem, czy motocyklem — warto się zatrzymać, spojrzeć w górę i odnaleźć sens w tym, co najważniejsze.

O Pustkowie

Pustkowo to nadmorska wieś wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w gminie Rewal, na Pobrzeżu Szczecińskim. Zamieszkała dziś przez ok. 140 mieszkańców. Na plaży w Pustkowie mimo użytkowania turystycznego przed niewysokim klifem rozwija się wydma przednia. I choć Pustkowo to niewielka nadmorska miejscowość, to dzięki obecności Bałtyckiego Krzyża Nadziei zyskała status duchowego centrum regionu. Turyści i pielgrzymi, którzy tu przybywają, często mówią o wyjątkowym klimacie tego miejsca — połączeniu ciszy, piękna przyrody i duchowej obecności. Władze lokalne oraz wspólnoty parafialne dbają o to, by krzyż był nie tylko miejscem kultu, ale i przestrzenią edukacji — zarówno religijnej, jak i historycznej. Organizowane są prelekcje, spotkania tematyczne, a także wydarzenia dla młodzieży i rodzin.