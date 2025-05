Historyczny moment: niemiecka Brygada Pancerna na stałe na Litwie

„Ta ukochana, ta nasza mama” — śpiewamy jako dzieci w przedszkolu. Wiele lat później, już jako dojrzali i dorośli ludzie, wciąż kochamy swoje matki, a one kochają nas, bo matka to najwspanialsza osoba na ziemi, a macierzyństwo to uczucie i doświadczenie, które nigdy nie przemija. Okazja, by podziękować za miłość...