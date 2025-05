Zesłanie Ducha Św. w Kalwarii Wileńskiej — zaproszenie na odpust

— Odpusty w kościele katolickim mają bardzo dawną i głęboką tradycję. Jeżeli zajrzymy do katechizmu kościoła katolickiego to odpust jest określony jako darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały już odpuszczone co do winy. Aby uzyskać odpust trzeba spełnić pewne warunki, to znaczy należy przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, ponieważ człowiek musi być w stanie łaski uświęcającej, w tym dniu trzeba przyjąć komunię świętą i odmówić modlitwę w intencji Ojca Świętego. Należy także wykluczyć wszelkie przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ks. Jerzy Witkowski, proboszcz parafii pw. Odnalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Wileńskiej, dziekan dekanatu kalwaryjskiego.

156 lat tradycji

Wszelkie odpusty są połączone z uroczystościami. Są odpusty Matki Boskiej Ostrobramskiej, odpusty Piotra i Pawła, a w Kalwarii wileńskiej największymi odpustami, najbardziej znanymi i najważniejszymi są odpusty zesłania Ducha Świętego. Na nie ks. Jerzy Witkowski serdecznie zaprasza w uroczystość zesłania Ducha Świętego.

— Powstaje pytanie, dlaczego właśnie w uroczystość Ducha Świętego najważniejsze są odpusty w naszym kościele? Wiąże się to z faktem, że 9 czerwca w roku 1669 w uroczystość Zesłania Ducha Świętego została zakończona (rozpoczęta w 1662 r.) budowa pierwszego kościoła w Kalwarii Wileńskiej. W tym także dniu został on konsekrowany. A więc widzimy, że tradycja Kalwarii Wileńskiej sięga już 156 lat. W tym dniu była ogromna uroczystość i biskup Aleksander Sapieha poświęcił Kalwarię Wileńską, a także dróżki kalwaryjskie. Były one posypywane ziemią, która na tą okazję została przywieziona z ziemi świętej z Jerozolimy. I od tego czasu uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest największą uroczystością naszej wspólnoty parafialnej — zaznaczył duchowny.

W ciągu całego tygodnia będą miały miejsce wspólne modlitwy, wieczory uwielbienia, Droga Krzyżowa oraz jubileuszowa pielgrzymka z Kalwarii Wileńskiej do Archikatedry Wileńskiej

| Fot. Marian Paluszkiewicz

„Dokąd pójdziemy, Panie”

Do odpustów społeczność kościelna zaczyna szykować się już na początku roku kalendarzowego. Już wtedy wierni zaczynają myśleć nad tym, jaki będzie temat tegorocznych odpustów i później trwają przygotowania, które angażują bardzo wielu ludzi. Ks. Witkowski bardzo się cieszy z tak licznego zaangażowania parafian w przygotowania w uroczystości odpustów. Parafianie są świadomi ich ważności.

— Przewodnim tematem tegorocznych odpustów są słowa „Dokąd pójdziemy, Panie”. Pamiętamy te słowa Apostoła Piotra, który nieraz pytał Pana Jezusa „Dokąd idziesz, Panie”. W uroczystość Ducha Świętego chcemy prosić o łaskę Ducha Świętego, by wskazał nam drogę, którą my jako wspólnota ludzi wierzących chcemy iść. Szczególnie w tych tak niespokojnych czasach, kiedy na świecie panuje wojna i niepokój. Dlatego proszę — przyprowadźcie ze sobą przynajmniej cztery osoby: z domu, z pracy, z klatki schodowej, klubu sportowego albo z miejsca, gdzie codziennie jesteście obecni — ks. Jerzy Witkowski.

