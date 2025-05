W ramach projektu zostaną zakupione 2 mobilne kliniki (dla usług lekarzy rodzinnych i stomatologicznych) na Litwie i 1 mobilnej kliniki (do badań płuc) w Polsce, w samorządach będą świadczone mobilne usługi zdrowotne. Płatności za usługi będą dokonywane ze środków funduszu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

„Ten projekt jest znaczącym krokiem w zapewnieniu równego dostępu do usług medycznych dla wszystkich mieszkańców rejonu, niezależnie od miejsca zamieszkania. Mobilne kliniki pozwolą nam dotrzeć do najbardziej oddalonych terenów i zaoferować wysokiej jakości usługi opieki zdrowotnej tym, którzy z różnych powodów mają trudności z uzyskaniem niezbędnej opieki medycznej. Cieszymy się, że możemy współpracować z naszymi partnerami z Polski i wspólnie przyczyniać się do poprawy systemu opieki zdrowotnej w obu krajach” – mówi Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

„Usługi lekarzy rodzinnych i odontologów staną się bardziej dostępne dla mieszkańców rejonu wileńskiego, zwłaszcza dla osób starszych i tych, którzy nie mogą regularnie odwiedzać zwykłych placówek medycznych z powodu trudności w transportowaniu lub poruszaniu. Bariery geograficzne i trudności w komunikacji często stają się decydującym czynnikiem, że pacjenci zgłaszają się do lekarzy już z zaawansowanymi chorobami. Mobilne kliniki – to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala nam pokonać te bariery i dostarczyć wysokiej jakości opiekę zdrowotną bezpośrednio do mieszkańców, zapewniając regularną i terminową profilaktykę” — mówi Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 747 tys. euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego zapewni częściowe finansowanie projektu – co najmniej 20 proc. wszystkich kwalifikowalnych wydatków (ok. 93 tys. euro) i obejmie koszty, które nie kwalifikują się do finansowania, ale są niezbędne do realizacji projektu.

