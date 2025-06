— Celem tego projektu jest zachęcenie seniorów do aktywności społecznej, a także do dbania o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Po raz pierwszy możliwość bezpłatnego skorzystania z basenu pojawiła się w ostatnią niedzielę października 2024 r. Pozytywny odbiór projektu zachęcił do jego kontynuowania. Bezpłatne wizyty dla wileńskich seniorów w ostatnią niedzielę każdego miesiąca oferowane są w dwóch basenach i klubach sportowych prowadzonych przez Active Vilnius — w Fabianiszkach i Leszczyniakach. Seniorzy mogą również skorzystać ze wszystkich oferowanych tam usług, w tym z grupowych zajęć fitness. Ci, którzy chcą skorzystać z możliwości ćwiczeń, muszą jedynie okazać dowód tożsamości w recepcji, bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Należy również zabrać ze sobą odzież sportową, buty sportowe, ręcznik i czepek pływacki, jeśli planuje się pływać w basenie — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Gabrielius Grubinskas, rzecznik prasowy samorządu stołecznego.

Korzyści zdrowotne i psychiczne z pływania w basenie

Dla seniorów pływanie w basenie jest bardzo korzystne, może poprawić nie tylko zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Pływanie i ćwiczenia w wodzie mogą zmniejszyć ból stawów, zwiększyć ruchomość, poprawić kondycję sercowo-naczyniową, poprawić samopoczucie i zmniejszyć stres. Pływanie może pomóc w rozluźnieniu się i poprawić jakość snu. Aktywność fizyczna na basenie może dodać energii i poprawić ogólną kondycję fizyczną.

— Jest to inicjatywa samorządu miasta Wilna, którą chętnie przyjmujemy. To nie pierwszy rok, kiedy nasza organizacja Aktywne Wilno organizuje różne ćwiczenia na powietrzu dla seniorów. To był udany projekt. Opinie seniorów były bardzo pozytywne. Mogę podać jeden konkretny przykład osoby, która planowała wymianę stawu, ale po pewnym czasie praktykowania ćwiczeń odwołała planowaną operację i poczuła się znacznie lepiej. Teraz są baseny, co również jest świetną inicjatywą. Seniorzy mają możliwość bezpłatnego pływania, zdrowego spędzania wolnego czasu, którego mają pod dostatkiem — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Vytautas Janušaitis, kierownik pływalni w Leszczyniakach i kompleksu sportowego Active Vilnius.

Jak dodaje, basen jest zdrowy dla każdego, od najmłodszych do najstarszych. Chodzenie na basen jest bardzo ważne nie tylko ze względu na problemy zdrowotne, ale również na stan emocjonalny — basen to świetne zajęcie, towarzyskie.

— Pływanie to rodzaj hartowania, dodaje energii. W basenie mięśnie się rozruszają, potem łatwiej się chodzi, a samopoczucie jest lepsze. A więc zapraszamy wszystkich chętnych seniorów — dodaje Janušaitis.

Rozkład bezpłatnych zajęć

W basenie i klubie sportowym w Leszczyniakach (ul. Erfurto 13) emeryci mogą bezpłatnie ćwiczyć w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w godzinach 9:00-16:00, a w basenie i klubie sportowym w Fabianiszkach (ul. Vėtrungių 45A) — od 14:00 do 21:00 (latem do godz. 20:00).

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy bezpłatny wstęp na baseny dla seniorów będzie dostępny w następujących terminach: 29 czerwca, 27 lipca, 31 sierpnia, 28 września i 26 października.

