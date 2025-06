Brenda Mazur: Anno, muszę przyznać, że to była nietuzinkowa decyzja. Nie dziwi, że w wieku dojrzałym można sobie potańczyć w kółkach tanecznych, robiąc to dla zabawy i podtrzymania dobrej formy, ale zacząć tańczyć profesjonalnie po czterdziestce – to jest niezwykłe! Anna Vaitkevičienė: Tak, to prawda. Kocham operę i balet, ale...