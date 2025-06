Andrius Vaitkūnas, administrator projektu renowacji bloku wielomieszkaniowego wybudowanego w 1991 roku, opowiadał, że mieszkańcy skarżyli się na słabą izolację dachu, ciągłe zatykające się rury kanalizacyjne i inne usterki instalacji inżynieryjnych. Mieszkańcy chcieli również wymienić stare, nieszczelne okna i odnowić znacznie zniszczoną fasadę.

„Czteropiętrowy budynek z 12 mieszkaniami stanowił wyzwanie dla wykonawcy zarówno ze względu na rosnące ceny, jak i wielkość budynku, więc cały czas korygowaliśmy plan inwestycyjny. Sporo planowania wymagała również wymiana spadzistego dachu budynku, aby nie uszkodzić wewnętrznych stropów i nie zniszczyć przestrzeni mieszkań na najwyższym piętrze. Mieszkańcy nie odczuli żadnych niedogodności — wykonawca, obserwując pogodę, najpierw zdjął stare pokrycie dachowe, a następnie położył izolację. Następnie, aby wilgoć nie dostała się do budynku, położono folię dyfuzyjną i ostatecznie pokryto nowy dach strefami” — opowiada A. Vaitkūnas.

Wybrano nowoczesne rozwiązania

W trakcie modernizacji zastosowano szeroki wachlarz narzędzi — zainstalowano nową wentylowaną fasadę, wykończenie płytkami, odnowiono rurociągi, okna i grzejniki. Na życzenie mieszkańców zainstalowano ogrzewanie geotermalne — w budynku działa nowa stacja cieplna z kotłownią z pompami ciepła, a wokół budynku wywiercono geotermalne odwierty, z których pozyskuje się ciepło ziemi.

„Ciepło zebrane z gruntu jest przekazywane do punktu grzewczego, gdzie jest zamieniane na ciepło dla mieszkań. Ponadto na dachu zainstalowano elektrownię słoneczną o mocy 10 kW. Latem wytwarza ona energię elektryczną i przekazuje ją do sieci grzewczej, zimą jest wykorzystywana do ogrzewania, a do przygotowania ciepłej wody użytkowej — przez cały rok. Obecnie rzeczywiste rachunki za ogrzewanie są co najmniej trzykrotnie niższe niż wcześniej” — podkreśla administrator projektu renowacji.

Rada dla osób jeszcze niezdecydowanych

Sekretem sukcesu projektu są nie tylko inteligentne rozwiązania, ale także aktywna i zjednoczona społeczność. Jak opowiada kierownik techniczny renowacji budynku Vladas Pačinskas, mieszkańcy są tu życzliwi i rzeczowi, poparli renowację i współpracowali, a wszelkie wyzwania udało się łatwo rozwiązać.

„W naszym domu mieszkają opiekuńczy i przedsiębiorczy ludzie — wraz z przewodniczącym nie tylko interesowali się przebiegiem renowacji, ale także sami podjęli się rozwiązania różnych kwestii związanych z modernizacją. Ten blok wielomieszkaniowy jest naprawdę doskonałym przykładem modernizacji — nie tylko znacznie zmniejszyły się koszty ogrzewania, ale zmieniło się również otoczenie. Pod koniec procesu usłyszeliśmy szczere słowa podziękowania za świetnie wykonaną pracę — ludzie byli zadowoleni ze swoich domów” — dzieli się wrażeniami V. Pačinskas.

Osobom rozważającym renowację rozmówca ma radę: „Nie bójcie się, aktywnie angażujcie się i korzystajcie ze wszystkich narzędzi, na które przysługuje pomoc państwa — odnówcie nie tylko zewnętrzną część budynku, klatki schodowe, instalacje, ale także zainstalujcie nowoczesne technologie ogrzewania i wentylacji. Zmniejszy to zużycie energii, a jednocześnie zapewni większy komfort i przytulność”.

A. Vaitkūnas przypomina, że zazwyczaj po renowacji koszty ogrzewania spadają o około 50 proc., a wartość mieszkania wzrasta.

„Poprawia się również jakość życia — pojawia się możliwość samodzielnej regulacji ogrzewania, bardziej efektywnego wentylowania pomieszczeń, a zmodernizowany dom zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz dorównuje budynkom nowym. Renowacja zachęca również do podejmowania kolejnych inicjatyw społecznych — porządkowane są piwnice, wspólne przestrzenie” — podsumowuje administrator projektu renowacyjnego.

Już dziś można zapoznać się z projektami renowacyjnymi zrealizowanymi na terenie całej Litwy, a głosowanie na swojego faworyta będzie możliwe od 9 czerwca, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni 16 czerwca. Oddając swój głos, proszę pamiętać, aby ocenić nie tylko estetykę, ale także zakres wykonanych prac, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wkład w ochronę środowiska, wspólnotowość oraz zmiany nie tylko na poziomie ulicy, ale także całego rejonu lub miasta. Więcej informacji na temat konkursu „Renowacja roku — wybór projektu” można znaleźć na stronie APVA na Facebooku.

Projekt „Promocja renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Ieva Vidūnaitė

Zam. 2863