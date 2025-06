Początek sezonu na stołecznych plażach

W mieście czynnych będzie 14 kąpielisk: I i II plaże w Wołokumpiach, na Żyrmunach, na Zakrecie, w Grzegorzewie, w Nowej Wilejce, w Dworczanach, nad jeziorami Sałata, Gilužio, Balsys (Zielone Jeziora), po dwie plaże nad jeziorami Balžio i Topele.

Międzynarodowy znak jakości

Błękitna Flaga powiewa na trzech kąpieliskach: I i II plaży w Wołokumpiach oraz plaży nad jeziorem Balsys na Zielonych Jeziorach.

Międzynarodowy certyfikat został po raz pierwszy przyznany II plaży w Wołokumpiach. W ub. roku Błękitna Flaga powiewała na kąpielisku na Żyrmunach nad Wilią.

Przyznawany przez Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej (FEE) certyfikat zapewnia wypoczywającym odpowiednią jakość. Ubiegać się o niego mogą kąpieliska, które spełniają określone standardy w zakresie czystości wody i plaży, bezpieczeństwa, obecności urządzeń sanitarnych. Certyfikat Błękitnej Flagi jest przyznawany na jeden sezon, co oznacza, że plaże muszą co roku spełniać określone wymagania, aby mogły utrzymać swoje wyróżnienie. Jeżeli plaża nie spełnia tych wymagań lub jeśli w sezonie dochodzi do zanieczyszczenia wody, braku ratowników czy innych poważnych incydentów, Błękitna Flaga może być cofnięta.

— Każdego roku zgłaszamy stołeczne kąpieliska do programu Błękitnej Flagi. Staramy się też, by plaże, które już posiadają to prestiżowe wyróżnienie, mogły je utrzymać. Jest to sporym wyzwaniem, międzynarodowe wymogi są bardzo wysokie. Dotyczą nie tylko czystości wody i gleby, ale także infrastruktury, bezpieczeństwa, edukacji wczasowiczów. Nie oznacza to jednak, że kąpieliska, które nie posiadają tego certyfikatu, nie spełniają norm z zakresu higieny czy bezpieczeństwa — komentuje Dana Jasilonytė pracowniczka spółki Grinda.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

Stołeczne plaże są nadzorowane przez pracowników spółki samorządowej Grinda.

— Aby zapewnić bezpieczny wypoczynek nad wodą na plażach codziennie od godz. 8 do 20 dyżur pełnią ratownicy. Wczasowicze powinni też pamiętać, że niezwykle ważne jest przestrzeganie nad wodą podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie należy pozwalać dzieciom samym wchodzić do wody bez nadzoru dorosłych. Nie powinno się spożywać alkoholu, zostawiać po sobie śmieci, hałasować czy głośno słuchać muzyki — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Dana Jasilonytė.

Przed otwarciem sezonu kąpielowego wodę i piasek na czternastu stołecznych plażach sprawdzono na zawartość szkodliwych substancji. Takie badanie będą robione w ciągu całego sezonu.

Poszczególne kąpieliska są przystosowane dla różnych grup wczasowiczów. Nad jeziorami Balsys, Balžio, Gilužio — dla osób z niepełnosprawnościami, na Zakrecie — dla wczasowiczów z czworonogami, w Wołokumpiach — dla nudystów.

Rozwój infrastruktury

Infrastruktura na stołecznych plażach systematycznie rozwija się. Nad wodą powstały nowe, przystosowane do aktywnego wypoczynku strefy rekreacyjne, miejsca do grillowania i piknikowania. Zbudowano place zabaw dla dzieci, boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, parkingi, zainstalowano pomosty kąpielowe, stojaki rowerowe, toalety, polepszono warunki dla osób z niepełnosprawnościami. Do wielu kąpielisk prowadzą ścieżki rowerowe, miasto zadbało też o bardziej komfortowy dojazd komunikacją miejską.

Sezon kąpielowy w Wilnie potrwa do 15 września.

Czytaj więcej: Wilno szykuje się do sezonu kąpielowego: w stolicy będzie więcej plaż