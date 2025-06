Ponadto, 23 czerwca o godz. 11:00 w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbędzie się konferencja prasowa, podczas której mer R. Duchniewicz przedstawi szczegóły inicjatywy karty mieszkańca, ujawni jej nazwę, do której powstania przyczynili się sami mieszkańcy, i nagrodzi tych, których sugestie zainspirowały ostateczną wersję nazwy karty. Przedstawiciele mediów, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu, proszeni są o rejestrację tutaj.

Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza, projekt karty mieszkańca stanie się ważnym narzędziem, które pomoże stworzyć bliższą więź między samorządem a mieszkańcami.

„Chcemy, aby każdy mieszkaniec rejonu wileńskiego czuł się prawdziwym członkiem swojej społeczności, miał łatwy dostęp do najnowszych informacji, mógł aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, a jednocześnie otrzymywał pewne zniżki i specjalne oferty na różne usługi, towary czy wydarzenia zarówno w rejonie wileńskim, jak i poza nim. Ta karta to nasz krok bliżej każdego z Was, mający na celu nie tylko usłyszenie Waszego głosu, ale także przyniesienie namacalnych korzyści na co dzień.

W przyszłości planujemy rozszerzyć funkcjonalność programu, dlatego też zaprosimy mieszkańców do dzielenia się swoimi pomysłami i opiniami na temat tego, jakich dodatkowych funkcji jeszcze oczekiwaliby” – podkreśla R. Duchniewicz.

Karta mieszkańca będzie dostępna w dwóch formatach – jako aplikacja mobilna dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań, która umożliwi śledzenie aktualności samorządu, uczestnictwo w ankietach, zgłaszanie problemów i dostęp do innych ważnych informacji. Aplikację będzie można bezpłatnie pobrać ze sklepów „Google Play Store” i „Apple App Store”. Osobom ceniącym tradycyjne rozwiązania zostanie zaoferowana fizyczna wersja karty.

Podczas oficjalnej prezentacji karty w Rudominie mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnienia formularzy, aby otrzymać fizyczną kartę i wybrać jej miejsce odbioru, a pracownicy Administracji Samorządu pomogą zapoznać się z aplikacją mobilną i zainstalować ją. Będzie to to doskonała okazja, by zostać jednym z pierwszych posiadaczy karty oraz porozmawiać z przedstawicielami Samorządu na nurtujące pytania.

Prezentacja karty mieszkańca odbędzie się podczas jednego z najbardziej wyczekiwanych letnich świąt – Święcie Jana w Rudominie, organizowanego przez Centrum Kultury w Rudominie. Od godz. 20:00 w Parku w Rudominie (ul. Vilniaus 2, Rudomino) na gości czeka imponujący program koncertowy, gry, konkursy, ognisko św. Jana, pokaz laserowy, dyskoteka i inne niespodzianki. Na scenie wystąpią Paulina Paukštaitytė, legendarny zespół „Czerwone Gitary”, energiczny „Black Biceps”, alumni projektu „Šok su žvaigžde”, grupa taneczna „Mix Dance” i inni. Wydarzenie jest bezpłatne.

Spółki biznesowe oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są stale zapraszani do zostania partnerami programu Karty Mieszkańca – wystarczy wypełnić formularz, który można znaleźć na stronie samorządowej www.vrsa.lt.

Czytaj więcej: Karta Mieszkańca Rejonu Wileńskiego: wkrótce zostanie przygotowana procedura jej wykorzystania

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego