Prawo budowlane przewiduje, że okres gwarancji na budynek nie może być krótszy niż 5 lat na prace widoczne, 10 lat na elementy ukryte i 20 lat, jeśli zostanie stwierdzone, że wady zostały celowo ukryte.

Ważne jest również, aby przez trzy lata po zakończeniu renowacji mieszkańcy byli chronieni nawet w przypadku upadłości lub niewypłacalności wykonawcy. Kwota gwarancyjna na ten okres musi wynosić co najmniej 5 proc. całkowitej ceny budowy.

Wkład każdego jest bardzo ważny

Administrator projektu — osoba odpowiedzialna za proces renowacji bloków wielomieszkaniowych. Pośredniczy on między mieszkańcami, wykonawcą i nadzorcą technicznym, organizuje spotkania, nadzoruje wszystkie etapy prac i dba o finansowanie. W razie wątpliwości co do jakości prac należy się najpierw zwrócić właśnie do niego. Jeśli administrator nie reaguje, mieszkańcy powinni poinformować Państwową Inspekcję Planowania i Budownictwa (VTPSI) lub Agencję Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA).

Mieszkańcy, obserwując na co dzień przebieg renowacji, również mogą przyczynić się do zapewnienia wysokiej jakości prac. Edvardas Petrauskas, ekspert z działu projektów modernizacji bloków wielomieszkaniowych APVA, podkreśla, że ważne jest obserwowanie, czy na placu budowy nie ma nieogrodzonych niebezpiecznych miejsc, nieporządnie pozostawionych materiałów, czy okna, grzejniki i inne ważne elementy są montowane prawidłowo. W przypadku zauważenia nieprawidłowości należy je sfotografować, zapisać datę, okoliczności i szczegóły.

W przypadku sporu dotyczącego jakości prac informacje zebrane przez mieszkańców — zdjęcia i notatki — stają się ważnym dodatkowym dowodem.

Jakość jest dokładnie monitorowana i kontrolowana

Jakość prac renowacyjnych sprawdzana jest nie tylko na końcu projektu, ale również w trakcie całego procesu. E. Petrauskas podkreśla, że eksperci APVA regularnie odwiedzają obiekty, przeprowadzają planowe kontrole: sprawdzają jakość prac, monitorują proces, rozwiązują kwestie z administratorami. Najczęściej stwierdza się drobne naruszenia — niewłaściwe przechowywanie materiałów, nieposprzątane śmieci budowlane, porozrzucane narzędzia. Problemy pojawiają się podczas wymiany okien, grzejników, stojaków systemu grzewczego, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, montażu urządzeń regulacyjnych i pomiarowych oraz szklenia balkonów. Część skarg dotyczy również przedłużających się prac i wynikających z tego niedogodności.

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych komisja VTPSI ocenia ich zgodność z technicznym projektem robót i jakość wykonania. Jeśli nie stwierdzono żadnych naruszeń, sporządzany jest akt zakończenia budowy obiektu, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Przed wypłaceniem pomocy państwowej specjaliści APVA upewniają się, czy wszystkie przewidziane środki modernizacyjne zostały zrealizowane i oceniają ich jakość.

Za rozwiązanie problemów odpowiedzialni są przede wszystkim wykonawca, administrator i nadzorca techniczny. W przypadku braku porozumienia do sprawy włącza się APVA. Renowacja uznaje się za zakończoną dopiero wtedy, gdy mieszkańcy nie mają uzasadnionych zastrzeżeń co do jakości wykonanych prac.

