Znamy już program POLONIA_CAMP 2025

W programie wydarzenia znajdują się panele dyskusyjne poruszające aktualne tematy, m.in.:

Jak kreować współczesny wizerunek Polski i Polaków?

Jak promować polską kulturę we współczesnych mediach?

Dlaczego warto studiować w Polsce?

Jakie wsparcie oferuje państwo dla młodych przedsiębiorców i start-upów?

Jak skutecznie działać w środowiskach polonijnych?

Światowe Spotkanie Młodej Polonii – POLONIA_CAMP 2025 rozpocznie się 17 lipca (czwartek) na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie.

Zakwaterowanie w domach studenckich dostępne będzie od godz. 9:00.

Obiadokolacja serwowana będzie w godzinach 17:00–19:00.

Uroczyste otwarcie wydarzenia zaplanowano na godz. 19:00.

Wieczorem (ok. godz. 20:00) odbędzie się koncert inauguracyjny (szczegóły wkrótce).

18 i 19 lipca (piątek i sobota) uczestnicy wezmą udział w debatach, panelach dyskusyjnych, warsztatach językowych i kulturowych, zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz wieczorach artystycznych i seansach kina plenerowego.

Zakończenie wydarzenia przewidziane jest na niedzielę, 20 lipca (niedziela), po obiedzie.

Rejestracja na wydarzenie trwa do 25 czerwca 2025 r. (środa)

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę: www.poloniacamp.pl

TEMATY PANELI DYSKUSYJNYCH

ŚCIEŻKA

POKOLENIE P – MIĘDZY TRADYCJĄ A TRENDEM

Social media, sztuka, sport, folklor i aktywność społeczna – ta ścieżka to spojrzenie na nowoczesny patriotyzm i kreatywne sposoby promowania polskości na świecie. Poznaj twórców, kampanie, idee, które pokazują Polskę świeżo, autentycznie i dumnie.

1.1 ZASUBSKRYBUJ POLSKĘ

Jak mówić o Polsce, żeby to brzmiało ciekawie w każdym kraju? Co działa na Insta, TikToku i YouTubie? Przykłady kampanii i twórców, którzy potrafią opowiedzieć o Polsce wciągająco i nowocześnie.

1.2 TWOJE KORZENIE – TWOJA MOC

Jak kreować współczesny wizerunek Polski i Polaków? Jak przełamywać stereotypy? Jak odkrywać dumę z polskiego pochodzenia i budować swoją własną tożsamość?

1.3 KULTURA PO POLSKU (I PO SWOJEMU)

Muzyka, literatura, teatr, sztuka – jak pokazywać światu polską kulturę w nowoczesnych formach? I jak młodzi mogą tworzyć coś swojego, ale z polskim akcentem?

1.4 FOLK_LOVE

Jakie znaczenie dla budowania polskiej współczesnej tożsamości ma kultura ludowa? Polski folklor w muzyce, designie i kulturze popularnej. Młodzi a folklor

1.5 POLACY W AKCJI

Zloty, kampanie, wolontariat – jak środowiska polonijne angażują się w życie lokalne i współpracę międzynarodową? Jak zaangażowanie społeczne pomaga w odkrywaniu i zachowaniu polskiej tożsamości?

1.6 POLSKA! BIAŁO-CZERWONI!

Jak sport pomaga wzmacniać polską tożsamość? Promowanie Polski na arenie międzynarodowej przez gwiazdy sportowe. Czy drużyny sportowe mogą wspierać więzi lokalne wspólnoty polonijnej?

1.7 CZERWONY DYWAN W BIAŁO-CZERWONYCH BARWACH

Kariery polskich aktorów i reżyserów na świecie. Jak możemy wspierać młodych filmowców polonijnych za granicą? Jak promować polską kulturę poprzez filmy i seriale?

ŚCIEŻKA

POLSKA W ZASIĘGU

Co może zaoferować młodej Polonii ojczyzna? Przyjrzymy się dostępnym ścieżkom rozwoju: od studiowania i programów mobilności, przez zakładanie start-upów, po budowanie kariery w dynamicznie rozwijającym się rynku pracy i technologii. Polska to dziś nie tylko historia – to konkretne możliwości, realne wsparcie i Twoja przyszłość.

2.1 MOSTY DO POLSKI – mobilność, która zmienia życie

Co można zyskać dzięki wymianom, kursom i stażom? Czy polskie firmy są gotowe przyjmować młodzież z zagranicy? Programy mobilności dostępne dla młodej Polonii.

2.2 Z CAŁEGO ŚWIATA NA POLSKIE UCZELNIE

Zalety studiowania w Polsce. Jak wygląda rekrutacja z zagranicy? Stypendia i instytucje wspierające dla Polonii.

2.3 PRZYWIOZŁEM POMYSŁ, ZAKŁADAM FIRMĘ

Historie sukcesu i możliwości młodego biznesu w Polsce. Zakładanie firmy przez osoby z zagranicy. Jak państwo polskie wspiera zakładanie firm i start-upów.

2.4 POLSKA W TWOIM ZASIĘGU

Aplikacje, gry, podcasty – jak nowe technologie mogą pomóc ci lepiej poznać Polskę? Czy warto stworzyć „polonijnego Netflixa”? I czy nauka języka może być naprawdę wciągająca?

2.5 POLSKA DOLINA KRZEMOWA

Ekosystem start-upowy, inkubatory przedsiębiorczości, wsparcie i fundusze. Polskie firmy i nowe technologie.

2.6 MADE IN POLAND

Jakie polskie marki są rozpoznawalne globalnie i dlaczego? Wchodzenie młodych marek na rynek międzynarodowy. Co przyciąga zagranicznych konsumentów do polskich produktów?

2.7 Z ZAGRANICY NA RYNEK PRACY

W jakich branżach młodzież polonijna ma największe szanse na zatrudnienie? Które z ich kompetencji są najbardziej poszukiwane przez pracodawców? Wsparcie dla młodych wchodzących na polski rynek pracy.

ŚCIEŻKA

AKTYWNA POLONIA

Ta ścieżka pokazuje, jak młodzi Polacy na świecie budują lokalne społeczności, wchodzą do polityki, tworzą nowoczesne media, uczą się języka polskiego i wspierają nawzajem, także w trudnych momentach. Porozmawiamy o tym, jak z odległych miejsc tworzyć wspólną, żywą przestrzeń polskości.

3.1 AKTYWNI POLACY NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH

Lokalny aktywizm – wolontariaty, inicjatywy i rady młodzieżowe. Od czego zacząć działalność w środowiskach polonijnych? Jak można zaangażować się społecznie i politycznie?

3.2 FROM POLAND TO PARLIAMENT – journey of political success abroad.

What were the beginnings of politicians? Is it worth acting as Polonia in the country of residence? Discussion will be held in English.

3.3 MIĘDZY DRUKIEM A SMARTFONEM

Jak tworzyć media, które przyciągają młodych Polaków na świecie? Media społecznościowe kontra tradycyjne. Jak docierać do rozproszonej po świecie Polonii?

3.4 WSPARCIE W KRYZYSIE

Zdrowie psychiczne młodzieży polonijnej. Jak radzić sobie z samotnością i innością? Jak lokalna Polonia może udzielić wsparcia psychologicznego?

3.5 JĘZYK POLSKI Z POKOLENIA NA POKOLENIE

Przyszłość szkół polonijnych w XXI wieku. Nowoczesne metody to większa motywacja do nauki. Co zrobić, żeby młodzież chętniej uczyła się polskiego?

3.6 Z POLSKI DO PARLAMENTU

Historie sukcesu Polaków w polityce krajów zamieszkania – inspiracja i praktyczne wskazówki, od czego zacząć, jak budować kontakty i zaufanie. Jak przekuć polskie pochodzenie w sukces polityczny?

3.7 POLACY W UKRAINIE, POLACY DLA UKRAINY

Jak Polacy angażują się w pomoc humanitarną i społeczną na Ukrainie? Współpraca polsko-ukraińska wśród młodzieży. Jak wygląda codzienność w Ukrainie w czasie wojny?

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego