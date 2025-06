Wymiana uczniowska w czerwcu

Współpraca rozpoczęła się od wymiany uczniowskiej w dniach 2-6 czerwca. Grupa uczniów klas 7-8 z SP nr 29 w Gdyni wraz z opiekunami przybyła do Landwarowa — miasta położonego dokładnie pomiędzy dwiema stolicami litewskimi, dawną stolicą — Trokami a Wilnem. Uczniowie obu szkół mieli okazję uczestniczyć w warsztatach tematycznych, projektach zespołowych i zajęciach sportowych. Celem wymiany było przede wszystkim rozwijanie kompetencji społecznych, językowych i kulturowych, a także kształtowanie postaw otwartości i wzajemnego szacunku. Wspólne działania w dłuższej perspektywie mają również sprzyjać budowaniu długofalowych relacji między szkołami oraz inspirować uczniów do dalszego rozwoju i zaangażowania.

Większość osób uczestniczących w projekcie to uczniowie aktywnie działający w samorządach szkolnych.Wierzymy, że taka międzynarodowa współpraca uczy młodzież tolerancji, szacunku i zrozumienia różnic. Buduje świadomość, że Europa to wspólna przestrzeń współpracy, nie rywalizacji.

| Fot. archiwum szkolne

Zwiedzanie Wilna i Trok

Pierwszego dnia realizacji projektu uczniowie z Polski i Litwy złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Matki i Serca Syna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwiedzili stary cmentarz na Rossie. Kolejny punkt w programie to warsztaty i zwiedzanie TVP Wilno. O pracy telewizji bardzo rzeczowo i konkretnie opowiedział nam Łukasz Czunkiewicz. Uczestnicy projektu dowiedzieli się, jak powstają wiadomości i jakie są zasady rzetelnego dziennikarstwa. Zrozumieli, jak ważna jest wolność słowa i odpowiedzialność za to, co się mówi w mediach. Następnie odbył się spacer piękną Starówką Wileńską: od Ostrej Bramy, potem Katedra, Uniwersytet Wileński, Pałac Władców. A wieczorem miał miejsce niezwykle emocjonalny mecz siatkówki pomiędzy uczestnikami projektu.

Drugi dzień projektu rozpoczął się od wizyty na Zamku w Trokach, potem nastąpiły: poznanie smaków ziemi trockiej i warsztaty z pieczenia słynnych kybynów karaimskich. Po egzotycznym obiedzie czekała nas wizyta w Samorządzie Rejonu Trockiego. Wicemer rejonu Jonas Kietavičius znalazł czas, aby spotkać się z naszą szkolną delegacją, opowiedzieć o zasadach działalności samorządu, Rady Młodzieżowej, odpowiedzieć na pytania uczniów SP nr 29 w Gdyni. A potem jeszcze krótka chwila skupienia w trockiej Bazylice, smaczne lody w trockiej fabryce czekolady i powrót do Landwarowa.

| Fot. archiwum szkolne

Na zakończenie do Kowna

Trzeci dzień projektu to kolejna integracja, piękny występ zespołu „Prząśniczka” z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza, rozmowy dyrekcji i nauczycieli o różnicach i podobieństwach systemu edukacji naszych krajów oraz zawieranie przyjaźni wśród młodzieży.

Ostatni dzień to wyjazd do Kowna wraz z uczniami szkoły w Landwarowie i spacer Starówką Kowieńską: przez Dom Perkūnasa, Starą Prezydenturę, Ratusz, Katedrę, słynną Aleję Wolności i odwiedzenie jednego z najbardziej znanych muzeów, Muzeum Wojny Witolda Wielkiego. Obiad w litewskiej restauracji smakował wszystkim i chociaż Kowno pożegnało nas wietrznie i burzowo, spieszyliśmy się już do Landwarowa na pożegnalny wieczór i dyskotekę.

| Fot. archiwum szkolne

Cenne doświadczenie i wnioski

Często nauczyciele i rodzice pytają, jaka jest wartość dodana tego rodzaju przedsięwzięć — my jako koordynatorki jesteśmy przekonane, że dzieci i młodzież, nawiązując międzynarodowe znajomości, które często trwają długo po zakończeniu wymiany, uczą się współpracy, pracy w grupie i empatii, potem chętniej angażują się w naukę i inne projekty, a wizyta w szkole za granicą zawsze działa inspirująco.

Według polskich nauczycieli uczestniczących w projekcie Litwa to idealny partner do współpracy szkół — bliska, związana z Polską historycznie i kulturowo, z otwartymi szkołami i aktywną młodzieżą. Dzięki takim kontaktom uczniowie uczą się więcej niż tylko z podręczników — uczą się życia, współpracy i przyjaźni międzynarodowej. Nauczyciele ze strony litewskiej podkreślają wagę doświadczeń dydaktycznych, wspólne rozmowy o metodach nauczania, zasadach zarządzania placówkami oświatowymi i zawiłościach finansowania edukacji w naszych krajach. Nauczyciele i uczniowie w inny sposób niż na lekcjach rozwijają kompetencje językowe, cyfrowe i społeczne.

Serdecznie dziękujemy Ewelinie Sołowjowej i Iwonie Chudyszewicz — dyrektorkom szkół partnerskich, Alinie Jakonis wicekierowniczce Wydziału Edukacji Samorządu Rejonu Trockiego, nauczycielom, którzy wzięli udział w projekcie: Alinie Narkiewicz, Renacie Kviklienė, Edwardowi Mogilnickiemu, Krzysztofowi Rykale, Osannie Sowińskiej, siostrom ze Zgromadzenia im. Jezus Lucynie Kwidzińskiej i Agnieszce Szymańskiej, pracownikom administracji i obsługi Gimnazjum w Landwarowie za udział, pomoc i wsparcie wymiany uczniowskiej naszego projektu.

Polska i Litwa przez wieki tworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów — łączy nas wiele wspólnych wątków historycznych, postaci i wartości. To świetna podstawa nie tylko dla tego rodzaju wymian uczniowskich, ale też, być może — przyszłych projektów edukacyjnych o wspólnej przeszłości, które uczą szacunku, zrozumienia i dumy ze wspólnego dziedzictwa. Zdaniem uczestników wymiany, młodszych i tych starszych — to ważny krok w stronę edukacji opartej na dialogu, doświadczeniu i współpracy.

| Fot. archiwum szkolne

Lilija Kondratowicz, koordynatorka projektu Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie;

Alina Sobolewska, koordynator projektu SP nr 29 w Gdyni