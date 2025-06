Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza wsparcie to byłoby ważnym krokiem w celu zapewnienia bardziej komfortowych i bezpiecznych warunków życia osobom mieszkającym we wspólnotach ogrodniczych.

„Podczas wyborów rozmawialiśmy o tym, jak wspierać naszych mieszkańców, żyjących we wspólnotach ogrodniczych, poprzez pomoc w uporządkowaniu dróg i innych elementów otoczenia. Cieszę się, że udało się osiągnąć porozumienie z członkami rady i że program wsparcia dla wspólnot ogrodniczych został zatwierdzony na etapie przedstawienia. Program ten umożliwi wspólnotom uzyskanie finansowego wsparcia na utrzymanie i rejestrację najważniejszych obiektów infrastruktury – dróg, sieci energetycznych, wodociągów i kanalizacji. Przyczyni się to do poprawy jakości życia w tych wspólnotach i zachęci mieszkańców do większego zaangażowania się w ulepszenie swojego środowiska” – mówi mer R. Duchniewicz.

Program jest przeznaczony dla wspólnot, zlokalizowanych na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Szacuje się, że w rejonie wileńskim jest 137 wspólnot ogrodniczych. Jeśli program zostanie zatwierdzony, umożliwi to częściowe zrekompensowanie wydatków poniesionych na: wykonanie pomiarów katastralnych, inwentaryzację, rejestrację prawną, przygotowanie dokumentacji technicznej dla obiektów zlokalizowanych na gruntach użytku wspólnego (drogi, ulice, sieci energetyczne, wodociągi, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków itp.), a także prace związane z utrzymaniem, odnowieniem i/lub budową nowej infrastruktury.

„Ta inicjatywa jest wielką szansą i wsparciem dla mieszkańców wspólnot ogrodniczych rejonu. Dążymy do tego, by Samorząd przyczynił się do utrzymania obiektów użyteczności publicznej – dróg, ulic, sieci elektrycznych, wodociągów, systemów kanalizacyjnych – oraz do przygotowania dokumentacji technicznej. Chociaż czekają nas jeszcze obrady w komitetach, a ostateczna decyzja zostanie podjęta w czerwcu, już teraz widzimy, jak ważny jest ten krok dla wspólnot, które dotąd pozbawione były tego typu wsparcia” – podkreśliła radna, przedstawicielka frakcji socjaldemokratycznej Rūta Carik.

Planuje się, że z budżetu Samorządu na jeden rok zostanie przeznaczonych 230 tys. euro, a maksymalne możliwe wsparcie dla jednej wspólnoty wyniesie do 5 tys. euro. Jedna wspólnota będzie mogła skorzystać ze wsparcia raz na trzy lata. Oczekuje się, że w tym okresie pomoc finansowa trafi do wszystkich 137 wspólnot ogrodniczych w rejonie wileńskim.

Należy również zaznaczyć, że szanse wspólnoty na otrzymanie wsparcia będą również zależeć od tego, ilu mieszkańców zadeklarowało miejsce zamieszkania w danej wspólnocie. Ma to na celu zachęcenie mieszkańców do aktywniejszego deklarowania swojego miejsca zamieszkania w rejonie wileńskim.

Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia programu spodziewana jest na czerwcowym posiedzeniu rady, po zakończeniu obrad w komitetach.

