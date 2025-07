Mieszkańcy krajów bałtyckich tego lata stawiają na lokalne podróże

Więcej podróży lokalnych

Z badania przeprowadzonego w czerwcu 2025 r. przez firmę Norstat na zlecenie EconomyBookings.com wynika, że większość mieszkańców krajów bałtyckich wybiera w tym roku wakacje w kraju lub regionie. 26 proc. respondentów z Łotwy planuje podróże po własnym kraju, podobnie jak 33 proc. Estończyków i aż 40 proc. Litwinów.

„Mimo że mieszkańcy krajów bałtyckich częściej korzystają z własnych samochodów lub transportu publicznego podczas podróży krajowych, popularny jest również wynajem długoterminowy. W takich przypadkach wynajem długoterminowy jest bardziej ekonomiczny niż wynajem krótkoterminowy, który jest wygodniejszy w przypadku krótkich podróży” — powiedział Alens Baibekovs, prezes zarządu Booking Group Corporation.

Włochy, Hiszpania i Grecja wciąż na podium

Mimo rosnącej popularności turystyki krajowej, obywatele Litwy, Łotwy i Estonii nie rezygnują całkowicie z wyjazdów zagranicznych. Do najczęściej wybieranych kierunków należą Włochy, Hiszpania, Francja i Chorwacja. Wśród najchętniej odwiedzanych miast wymienia się Mediolan, Rzym, Barcelonę oraz Alicante. Nowością tego sezonu jest Grecja, która uplasowała się na trzecim miejscu z takimi lokalizacjami jak Heraklion czy Korfu.

„Włochy i Hiszpania — zwłaszcza Mediolan, Rzym, Barcelona i Alicante — od wielu lat są jednymi z najpopularniejszych miejsc wypoczynku mieszkańców krajów bałtyckich. W tym roku trzecie miejsce zajmuje Grecja z takimi miejscami jak Heraklion i Korfu. Aby lepiej poznać miejsca podróży, podróżni często wybierają wynajem samochodów. Dlatego regularnie zbieramy dane dotyczące zwyczajów związanych z wynajmem samochodów na całym świecie, aby móc wyciągać wnioski na temat trendów turystycznych i odpowiednio dostosowywać naszą ofertę usług” — dodał A. Baibekovs.

Kompaktowe auta i tygodniowy wynajem

Badania wskazują, że mieszkańcy krajów bałtyckich najchętniej wynajmują samochody klasy ekonomicznej i kompaktowej. Średni okres wynajmu wynosi od siedmiu do ośmiu dni. W popularnych kierunkach zagranicznych, takich jak Mediolan, Rzym czy Barcelona, średnia ta spada do 5-7 dni, natomiast na wyspach takich jak Korfu czy w miejscowościach wypoczynkowych jak Alicante i Heraklion wydłuża się do 8-14 dni.

Co trzeci badany nigdzie nie planuje jechać

Nie wszyscy mieszkańcy regionu planują podróże. 30 proc. Łotyszy, 24 proc. Litwinów i 33 proc. Estończyków deklaruje, że tego lata pozostanie w domu. Zdaniem analityków EconomyBookings.com może to świadczyć o sezonowym podejściu do wypoczynku, w którym wyjazdy do cieplejszych miejsc są planowane raczej poza szczytem lata.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1 005 respondentów w Łotwie, 1 000 na Litwie oraz 1 000 w Estonii, w wieku od 18 do 74 lat.

