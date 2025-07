Bohaterscy patronowie

Myślibórz położony jest blisko Pszczelnika, gdzie 17 lipca 1933 r. zginęli dwaj litewscy lotnicy: Steponas Darius i Stasys Girėnas.

— Nasza szkoła — opowiadał mi jej dyrektor Rafał Skowron,—nosi z dumą ich imiona i od lat zainteresowana jest współpracą z Litwą. Prowadzimy wiele wspólnych projektów z młodzieżą litewską. Udało się nam, dzięki współpracy z byłym starostą myśliborskim Andrzejem Potyrą, nawiązać kontakt, a następnie współpracę, ze szkołą w Varėnie. Nasi uczniowie byli tam w maju 2023 r., a w czasie wakacji letnich odwiedziła nas z rewizytą ich delegacja. Na Litwie mamy też drugiego partnera — litewską szkołę z Kowna im. S. Dariusa i S. Girėnasa, z którą współpracujemy od 2007 r. Konkurs wiedzy o bohaterskich lotnikach litewskich organizujemy w naszej szkole od roku 2003, kiedy to nadano jej ich imię. Od tego czasu konkurs organizujemy corocznie, w okresie zbliżającego się święta szkoły. Chcemy w ten sposób przypominać wszystkim uczniom o naszych patronach… Zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić, aby ułatwić młodzieży ich pełniejsze poznanie. Taką dodatkową motywacją jest fakt, że konkurs wiedzy o patronach zaczął być wliczany do naszego wewnętrznego rankingu klas.

Dyrekcja szkoły wyróżniła 99 uczniów za ich osiągnięcia w nauce oraz za działalność społeczną

| Fot. Leszek Wątróbski

Zwycięzcy konkursu

Jak powiedział dyrektor, konkurs jest pisany indywidualnie, ale wyniki są liczone wspólnie w każdej klasie. Znaczy to, że do rankingu wlicza się wyniki wszystkich uczestników. W tegorocznym konkursie udział wzięło 150 uczniów. Z tego grona wybrano najlepszych, którzy osiągnęli indywidualnie najlepsze wyniki. Odbył się również drugi etap, w którym uczestniczyła najlepsza piętnastka. Zwycięzców uhonorowano dyplomami oraz bonami ufundowanymi przez Radę Rodziców, za które będą mogli kupić sobie dowolną rzecz.

Wiesław Wierzchoś — konsul honorowy Litwy w Szczecinie składa gratulacje zwyciężczyniom konkursu wiedzy o bohaterskich lotnikach litewskich

| Fot. Leszek Wątróbski

I tak I miejsce zdobyła Nikola Prochorenko, II Julja Gargolińska i III Weronika Partyka. Swoje gratulacje przesłał również ambasador RL w Polsce Valdemaras Sarapinas. Pismo ambasadora odczytał konsul honorowy Litwy w Szczecinie Wiesław Wierzchoś, który napisał m.in.: „… pragnę serdecznie podziękować za zorganizowanie konkursu wiedzy o wyczynie bohaterów Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa. Nie mam wątpliwości, że wydarzenie to nie tylko przyczyni się do rozwoju osobistego i naukowego uczniów, ale także po raz kolejny przypomniało o wspólnej historii, która łączy Litwę i Polskę. Nasze narody łączy nie tylko bliskość geograficzna, ale także wspólnie wartości i karty historii. Wydarzenia takie jak ten konkurs pomagają wzmocnić naszą jedność i zachęcają młode pokolenie do pielęgnowania i szanowania naszego wspólnego dziedzictwa. Dziękując raz jeszcze za zaangażowanie, proszę przyjąć wyrazy uznania za codzienne działania oraz życzenia sukcesów w realizacji podejmowanych planów i zamierzeń…”.

Patroni Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu

| Fot. Leszek Wątróbski

Możliwość poznania życia z innej strony

Zakończenie tegorocznego roku szkolnego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girėnasa w Myśliborzu połączone było z pożegnaniem najstarszych uczniów klasy branżowej III a szkoły zawodowej. — Była to klasa wyjątkowa licząca 31 osób — kontynuował dyrektorRafał Skowron. — Jej absolwenci zdobyli zawód, z czego bardzo się cieszą. Z tego co obserwuję, to oni znikną na kilka lat, ale później ponownie wrócą. Wtedy otworzą swoje zakłady i będą nowymi pracodawcami i za parę lat sami przyjmą uczniów, których będą kształcić w różnych zawodach. To jest dla nas ważne i mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Każdy z naszych 300 uczniów ma różne zainteresowania. Staramy się znaleźć dla nich jakieś pole, aby mogli te swoje zainteresowania rozwijać. Bierzemy więc udział w licznych konkursach — np. fotograficznych. W zeszłym roku nasza młodzież uczestniczyła też w mistrzostwach wojewódzkich piłki nożnej szkół budowlanych.

Placówka brała także udział w projekcie Szkoła Tysiąclecia czy Szkoła Międzypokoleniowa, będąca ogólnopolską inicjatywą skierowaną do szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Jej celem było zorganizowanie warsztatów, podczas których uczniowie oraz nauczyciele uczyli seniorów obsługi Internetu, korzystania z aplikacji i zasad bezpiecznego poruszania się w sieci.

Rafał Skowron, dyrektor ZSiPO w Myśliborzu

| Fot. Leszek Wątróbski

— Takie działania dają uczniom możliwość poznania życia z innej strony i przygotowania się do bycia dobrym obywatelem, bo to jest nasz priorytet. Zależy nam, aby po skończeniu szkoły, nasi absolwenci dali sobie radę w dorosłym życiu. W naszym zespole szkół prowadzimy wielozawodowe klasy branżowe. Jest to system dualny, w którym zaangażowani są pracodawcy. Wśród licznych specjalności uczniów klas branżowych znajdują się takie jak: kucharz, monter instalacji sanitarnych, czapnik, tapicer, operator maszyn i urządzeń ziemnych i drogowych, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, murarz-tynkarz, elektryk, ślusarz, rolnik, fotograf, elektromechanik czy sprzedawca — wymienił dyrektor.

W uroczystościach zakończenia roku szkolnego w ZSiPO w Myśliborzu udział wzięli m.in: obecny starosta myśliborski Robert Dudek i jego poprzednik Andrzej Potyra, Elżbieta Urbaniak — emerytowana dyrektor szkoły, Witold Narkiewicz — przewodniczący Mniejszości Litewskiej w Szczecinie oraz Wiesław Wierzchoś — konsul honorowy Litwy w Szczecinie.

Czytaj więcej: Współpraca szkół Litwy i Polski. Młodzież z Kowna odwiedziła Myślibórz