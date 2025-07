Pod proporcem Matki Bożej Trockiej

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 uroczystą mszą świętą w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, po której uczestnicy, pod proporcem z wizerunkiem Matki Bożej Trockiej, przemaszerowali na dziedziniec starego zamku trockiego znajdującego się na półwyspie, obecnie siedziby Muzeum Historii Trok. Tam, w otoczeniu historycznych murów, odbyło się oficjalne złożenie przysięgi przez ponad 600 nowych strzelców.

Wśród składających przysięgę nie zabrakło znanych osób życia publicznego, ludzi kultury i mediów. Jednym z nich był Czesław Okińczyc – adwokat, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy z 1990 r.

Po uroczystości zaprzysiężenia Radio „Znad Wilii” opublikowało felieton Czesława Okińczyca, w którym podkreślił on, że „bycie strzelcem to nie tylko obowiązek wobec państwa litewskiego, ale też forma odpowiedzialnego obywatelstwa, niezależnie od narodowości”. Apelował w nim też do rodaków, by dołączali do strzeleckiej kompanii im. Tadeusza Kościuszki.

Z kolei w rozmowie z radiem podkreślał, że wolność nie jest dana raz na zawsze. „Nie wstępuję do strzelców jako polityk czy działacz, ale jako obywatel. Litwa jest naszym wspólnym domem. Dzisiaj, kiedy wolność nie jest dana raz na zawsze, każda forma zaangażowania w jej obronę ma wartość” – mówił w eterze Czesław Okińczyc.

Z kolei telewizji LNK powiedział: „Jestem Polakiem i moim zdaniem w Związku Strzelców powinno być co najmniej 6 proc. Polaków”.

Postać Kościuszki łączy Polskę i Litwę

Kompania 1032 im. Tadeusza Kościuszki, kierowana przez Dariusza Litwinowicza, skupia w swoich szeregach przede wszystkim członków litewskiej mniejszości polskiej, ale także osoby innych narodowości, dla których ważna jest służba państwu litewskiemu. Jednostka działa w ramach okręgu wileńskiego Związku Strzelców Litewskich, z siedzibą w Wilnie.

Działalność kompanii ma wymiar nie tylko obronny, lecz także symboliczny – podkreśla wielokulturowość Litwy oraz wspólną odpowiedzialność wszystkich obywateli za bezpieczeństwo kraju. Jej patron, Tadeusz Kościuszko, jako postać historyczna łącząca Litwę i Polskę, stanowi naturalny symbol tej wspólnoty.

– Jesteśmy częścią struktury państwowej, ale naszą siłą jest różnorodność. Łączy nas lojalność wobec Litwy, chęć działania na rzecz lokalnej społeczności oraz wspólna tradycja historyczna – zaznaczył w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Dariusz Litwinowicz, dowódca kościuszkowców.

Kościuszkowcy mają swoją stronę kosciuszko.lt, prowadzą kanały komunikacyjne w social mediach.

Przy udziale kompanii Związek Strzelców Litewskich bardzo blisko współpracuje z organizacjami strzeleckimi z Polski

Do strzelców: Litwini w Polsce, Polacy na Litwie

Przy udziale kompanii Związek Strzelców Litewskich bardzo blisko współpracuje z organizacjami strzeleckimi z Polski, organizuje wspólne szkolenia i manewry, a jego delegacje biorą udział w obchodach polskiego Święta Niepodległości.

10 czerwca polski Związek Strzelecki „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec Józefa Piłsudskiego” oraz Fundacja „Combat Alert” wystosowały list otwarty do prezesa Związku Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego oraz „do wszystkich Polaków mieszkających na Litwie”. Był to efekt wspólnej konferencji w Warszawie 7 czerwca. W komunikacie na temat konferencji zaznaczono, że w świętach niepodległości obu krajów nawzajem udział biorą strzelcy obu krajów.

Podpisane pod wystosowanym w lipcu apelem organizacje zachęcały, aby Polacy na Litwie wstępowali do Związku Strzelców Litewskich, a w szczególności Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie – do Kompanii im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Przekazali też, że istnieje porozumienie między organizacjami a Związkiem Strzelców Litwy, w ramach którego polskie organizacje strzeleckie będą przyjmowały obywateli polskich litewskiego pochodzenia w swoje szeregi, do tworzących się drużyn w Sejnach, Suwałkach i Augustowie.

Wśród składających przysięgę nie zabrakło znanych osób życia publicznego. Jednym z nich był Czesław Okińczyc

Ponadstuletnia tradycja

Związek Strzelców Litewskich to ochotnicza organizacja społeczna, założona w 1919 r., która przez dekady istnienia odgrywała istotną rolę w kształtowaniu ducha obywatelskiego i obronnego wśród mieszkańców Litwy. Przed wybuchem II wojny światowej liczyła dziesiątki tysięcy członków, zaś została zlikwidowana wraz z nastaniem rosyjskiej okupacji 11 lipca 1940 r. – większość strzelców została zamordowana lub deportowana do gułagów przez okupantów.

Organizacja została reaktywowana w 1989 r. Obecnie związek liczy ponad 17 tys. członków w całym kraju.

Główne zadania związku to wspieranie obronności państwa, przygotowanie obywateli do działań w warunkach zagrożenia, edukacja w zakresie obrony cywilnej. Szczególnie to ważne w obliczu narastających napięć geopolitycznych.

Organizacja ma strukturę terytorialną, a jej członkowie działają w kompaniach i oddziałach przypisanych do poszczególnych miast i regionów.

Rocznie organizacja otrzymuje ok. 21 mln euro finansowania z budżetu państwa, plany na najbliższy czas dotyczą zwiększenia tej kwoty.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 28 (78) 12-18/07/2025