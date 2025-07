Zapraszamy do udziału w wyjątkowym konkursie „Letnie wyzwanie w rejonie wileńskim – podróżuj, oznaczaj, zbieraj pieczątki”, organizowanym przez Centrum Informacji Turystycznej Rejonu Wileńskiego we współpracy z Samorządem Rejonu Wileńskiego. Ma on na celu zachęcenie do odkrywania uroków rejonu wileńskiego i zbierania pieczątek na specjalnej pocztówce, oznaczając odwiedzone obiekty turystyczne.