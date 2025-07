Nazwa „Artì” (pol. „Blisko”) symbolizuje bliskość i więź między samorządem a jego mieszkańcami. Jest to przesłanie, że samorząd jest zawsze blisko każdego – gotowy wysłuchać i zareagować. Co więcej, dzięki karcie, najważniejsze informacje są teraz łatwo dostępne na telefonie komórkowym każdego mieszkańca. Koordynaty zawarte w nazwie „Artì 54°54′23.7″N 25°19′8.7″E” wskazują na geograficzny środek Europy, co podkreśla wyjątkowe położenie rejonu na mapie kontynentu.

Kartę można uzyskać na dwa proste sposoby:

Cyfrowo: pobrać aplikację „Vilniaus rajonas” ze sklepów „Apple App Store” lub „Google Play Store”. Po zarejestrowaniu się przez Elektroniczną Bramę Rządu, karta od razu pojawi się na smartfonie.

Fizycznie: odwiedzić Samorząd Rejonu Wileńskiego lub swoją gminę i wypełnić wniosek. Można go również przesłać e-mailem na adres vrsa@vrsa.lt. Fizyczna karta będzie gotowa w ciągu 20 dni roboczych.

Zostańcie partnerami programu

Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza przedsiębiorców, rolników i usługodawców do udziału w programie Karty Mieszkańca Rejonu Wileńskiego. To świetna okazja, aby zaoferować specjalne zniżki i promocje jej posiadaczom oraz zwiększyć rozpoznawalność swojej marki. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Osoby zainteresowane dołączeniem do tej inicjatywy są proszone o wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie swojej oferty. Więcej szczegółów o programie Karty Mieszkańca dostępne na stronie www.vrsa.lt.

