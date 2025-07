W spotkaniu wzięli udział: dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius, specjaliści z Wydziału Ochrony Środowiska i Prawa, przedstawiciele UAB „Nemėžio komunalininkas” i innych instytucji oraz społeczności.

„Jestem tutaj, aby nie tylko mówić, ale przede wszystkim pokazać fakty: my – mer rejonu wileńskiego i cała administracja samorządowa – stoimy po waszej stronie. Stoimy tam, gdzie prawa mieszkańców do życia w czystym, bezpiecznym i godnym środowisku są szanowane. Doskonale rozumiemy gniew, niepokój i rozczarowanie mieszkańców. Problemy zanieczyszczenia, hałasu i zdrowia, wynikające z działalności firm (które prawdopodobnie nie przestrzegają wymagań ochrony środowiska i zdrowia publicznego) nie są i nie mogą być tolerowane.

Problem społeczności Skojdziszek nie jest nowy. Ma on długą historię, o której nie można zapomnieć. I jeśli niektórzy politycy dziś wymachują „flagą troski”, my mamy prawo i obowiązek powiedzieć prawdę oraz przypomnieć, skąd ten problem naprawdę się wziął. Warunki dla takich firm zostały stworzone na tym terenie już w 2009 roku przez ówczesne władze rejonu wileńskiego. Obecnie, podczas gdy odpowiednie instytucje „śpią”, my, wspólnie ze specjalistami, szukamy rozwiązań i wierzymy, że razem ze społecznością możemy osiągnąć pozytywne zmiany, na które czekają zarówno mieszkańcy, jak i my. Jeśli jednak zobaczymy, że proces nie postępuje, jesteśmy gotowi zwrócić się o obronę interesu publicznego. Powtórzę – samorząd działa publicznie, zgodnie z prawem i odpowiedzialnie. Tego samego oczekujemy od wszystkich firm, które działają na naszym terenie. To są zasady wspólnego życia. A jeśli nie będą one przestrzegane – będziemy reagować” – podkreśla Vytautas Vansavičius, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Podczas spotkania omówiono dalsze kroki: zarówno działania krótkoterminowe (badanie stanu zdrowia mieszkańców, komunikacja z odpowiedzialnymi instytucjami), jak i długoterminowe rozwiązania – przeniesienie działalności firm ze Skojdziszek. Przedstawiciel UAB „EKO perdirbimas”, który uczestniczył w spotkaniu, potwierdził, że firma będzie przestrzegać harmonogramu planowanego przeniesienia, który został przedstawiony samorządowi.

Przypominamy, że 4 lipca br. przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego spotkali się z przedstawicielami firm „EKO perdirbimas” i „RetroPlast”, działających w Skojdziszkach. Celem spotkania było omówienie przeniesienia działalności tych firm z miejscowości, w odpowiedzi na skargi mieszkańców dotyczące zanieczyszczenia i hałasu. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie samorządowej: www.vrsa.lt.

Samorząd nadal będzie prowadzić otwarty dialog z społecznością Skojdziszek, dostarczając informacje o postępach sytuacji i podejmowanych decyzjach.

Czytaj więcej: Zmiana granic miejscowości w rej. wileńskim i nadanie dziesięciu z nich status miasteczek

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego