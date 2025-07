– W tym roku urodzaj kurek w lesie jest naprawdę bardzo duży. Ludzie z lasów wracają z pełnymi koszami kurek. To wcale nie dziwi, ponieważ pogoda sprzyja ich wzrostowi. Kurki lubią wilgoć, a w tym roku jej nie brakuje. Nie są one wybredne, nie potrzebują dużo ciepła, ich grzybnia dojrzewa i rośnie znacznie szybciej niż grzybnia innych grzybów. A więc jeżeli ktoś lubi grzyby, to niech zbiera kurki, ponieważ innych grzybów w lesie w tym roku będzie bardzo mało. Inne grzyby potrzebują ciepła i wilgoci, żeby rosnąć, a w tym roku było bardzo zimno, grzybnia znajdująca się pod ziemią u wielu grzybów po prostu się nie rozwinęła. Chociaż teraz jest ciepło i wilgotno, to już jest za późno, żeby grzybnia wyrosła. A więc w tym roku nie ma co oczekiwać obfitych zbiorów grzybów – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przyrodnik Selemonas Paltanavičius,.

Złe wieści dla miłośników leśnych jagód

Przyrodnik ma także złe wieści dla miłośników leśnych jagód – tegoroczne zbiory będą wyjątkowo skromne.

– W tym roku z powodu wiosennych przymrozków kwiaty jagód opadły i owoców nie będzie. A jeśli będą, to jagody będą bardzo małe. Nie ma co liczyć też na leśne maliny, tych jagód też nie będzie. W tym roku jagód wystarczy tylko dla tych, którzy je zbierają do bezpośredniego spożycia. A jeśli komuś uda się je nazbierać na sprzedaż, to ceny będą na pewno kosmiczne. Nie mam dobrych wieści dla miłośników leśnych jagód i grzybów – zaznacza Selemonas Paltanavičius.

Na wileńskim rynku „Pod Halą” także widać, że w tym roku urodzaj kurek jest bardzo dobry. Sprzedający za kilogram kurek proszą 5–8 euro.

– Lasy są pełne kurek. Nawet nie trzeba mieć specjalnej wiedzy na temat miejsc, gdzie można je znaleźć, są wszędzie. Nie można także narzekać na ich wielkość. Ja z mężem w ciągu trzech godzin nazbieraliśmy ich ponad 10 kg. Lecz chętnych do kupowania nie ma wielu, za to jest bardzo dużo sprzedających. Wiele osób pyta o cenę tylko z ciekawości. Nie chcemy oddawać do skupu, ponieważ niewiele płacą. Lecz jeśli dzisiaj nie sprzedamy, to jutro z rana oddamy. Niestety, jutro już będą mniej ważyć, ponieważ świeżo zebrane zawsze ważą więcej, ponieważ są mokre – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Jolanta z rejonu wileńskiego.

Sezon na kurki i borówki brusznice opóźnia się o miesiąc

Według Virginijusa Varanavičiusa, prezesa Litewskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Zajmujących się Skupem Grzybów i Jagód Leśnych, sezon na kurki i borówki brusznice opóźnia się o miesiąc z powodu zbyt chłodnej i suchej pogody.

Ceny skupu kurek są w tym roku podobne jak w ubiegłym – według przedsiębiorcy zbieraczom płaci się w drugim tygodniu sezonu 3–4 euro za kilogram.

Dyrektor firmy Grybora ze Święcian, Dainius Balkevičius, poinformował BNS, że zbieracze przynoszą do punktów skupu średnio po 10 kg kurek.

Właściwości odżywcze kurek

Kurki, to grzyby o wysokich wartościach odżywczych. Są bogate w witaminy z grupy B, witaminę D2, a także minerały takie jak potas, żelazo i magnez. Mają działanie antyoksydacyjne, mogą wspierać odporność i pozytywnie wpływać na układ nerwowy. Dodatkowo, kurki zawierają substancje, które mogą działać antybakteryjnie i przeciwnowotworowo.