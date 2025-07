Teraz, gdy kosmonauta wrócił do kraju, na lotnisku powitały go tłumy, a po południu spotkał się z premierem. Astronauta zadeklarował gotowość do dalszego udziału w programie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Powitanie na Lotnisku Chopina

W czwartek 24 lipca przed południem na warszawskim Lotnisku Chopina wylądował rządowy samolot z astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. Po powrocie z misji kosmicznej IGNIS i ponadtygodniowej rehabilitacji w Kolonii, Polak po raz pierwszy od lądowania na Ziemi pojawił się w Polsce. W hali przylotów czekało na niego ponad 200 osób – dzieci, pasjonaci astronomii, przyjaciele i przedstawiciele mediów.

„Każdy dzień noszenia polskiej flagi na orbicie był dla mnie ogromną dumą” – powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas konferencji prasowej.

Astronauta podziękował instytucjom zaangażowanym w przygotowanie misji, w tym Ministerstwu Rozwoju i Technologii, Polskiej Agencji Kosmicznej, ESA, NASA oraz firmie Axiom. Jak podkreślił, nad misją IGNIS pracowało ok. 500 osób.

Misja IGNIS zakończona sukcesem

Misja Ax-4 z udziałem Uznańskiego-Wiśniewskiego rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później kapsuła Dragon Grace zadokowała do ISS. W ramach misji IGNIS Polak przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i 30 pokazów edukacyjnych. Czterokrotnie łączył się z młodzieżą w Polsce. Na ziemię wrócił 15 lipca.

Po powrocie astronauta trafił do ośrodka DLR w Kolonii, gdzie przechodził standardową rehabilitację ESA. „Jestem zdrowy i gotowy do pracy. Nasza praca dopiero się zaczyna” – podkreślił.

Witając Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego po powrocie z misji Ax-4, prezydent Andrzej Duda przywołał słowa Adama Mickiewicza, podkreślając znaczenie wydarzenia dla polskiej nauki i ducha narodowego.

„Zakończona sukcesem misja Pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego to nie tylko przełom w dziejach polskiej nauki – to wyraz odwagi i ducha, który od pokoleń kształtuje nasze narodowe dążenia: »Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Łam, czego rozum nie złamie«„ – napisał prezydent 15 lipca, cytując „Odę do młodości” autorstwa Adama Mickiewicza, wieszcza narodowego.

Spotkanie z premierem i plany

Po południu Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się z premierem rządu polskiego Donaldem Tuskiem, który zapowiedział starania o utworzenie w Polsce ośrodka ESA oraz budowę narodowego systemu operacji satelitarnych.

„Ta idea związana jest z naszym projektem, aby Europejska Agencja Kosmiczna zdecydowała się na budowę swojego ośrodka w Polsce” – wyjaśnił premier.

Jak podała prezes POLSA Marta Wachowicz, planowany ośrodek ESA miałby się skoncentrować na technologiach podwójnego zastosowania – cywilnych i wojskowych. Premier zapowiedział również stworzenie w Gdańsku programu koordynacji bezpieczeństwa nad Bałtykiem.

Gotowość do dalszych misji

Sławosz Uznański-Wiśniewski zadeklarował chęć dalszej współpracy z ESA jako pełnoprawny członek korpusu astronautów.

„Ja byłbym gotowy, żeby nas reprezentować dalej, jeśli będzie taka możliwość dla mnie” – powiedział astronauta. „Odnośnie korpusu astronautów – to będzie zależało od polskiej rozmowy i planów ESA”.

Astronauta planuje również wykłady dla studentów i popularyzację nauki w Polsce. „Postaram się wykorzystać impakt misji jak najbardziej – po to, żeby zbudować część naszego przemysłu, technologii, nauki, edukacji” – zapowiedział.