Czekają nas kolejne podwyżki cen żywności?

W czerwcu litewska sieć handlowa Maxima otrzymała od 24 dostawców wnioski o podwyżkę cen dostaw. Z powodu rekordowo wysokich cen kakao, większość wniosków dotyczyła cen dostaw czekolady i słodyczy – średnio o jedną dziesiątą. Wzrost cen surowca kakaowego wynikał głównie z chorób roślin i ekstremalnych warunków pogodowych, które zdewastowały plantacje kakao w głównych regionach uprawy – Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Kolejne prośby dostawców o podwyżkę cen dostaw kawy

– Kraje te produkują około 60 proc. całkowitej podaży kakao. Globalny deficyt kakao w sezonie 2024–2025 wynosi około pół miliona ton i jest największy od kilku dekad, a popyt w tym okresie wzrósł. Sytuację dodatkowo pogarszają spekulacyjne transakcje na rynku surowca kakaowego – część surowca jest kupowana nie przez producentów, a przez inwestorów, liczących na zarobek wynikający ze wzrostu cen. W czerwcu otrzymaliśmy kolejne prośby dostawców o podwyżkę cen dostaw kawy. Chociaż cena kawy robusta na giełdzie nieznacznie spadła z powodu lepszych zbiorów, prognozy zbiorów odmiany arabica pozostają niekorzystne. W rezultacie niektórzy dostawcy chcą podnieść ceny dostaw średnio o 16 proc. – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Marius Tilmantas, dyrektor Działu Zakupów sieci supermarketów Maxima.

Trend wzrostu cen mięsa

Jak mówi, trend wzrostu cen mięsa w czerwcu się utrzymywał – dotyczy to dostaw steków wołowych, a także produktów kulinarnych, takich jak kanapki z wołowiną, kurczakiem i wieprzowiną, średnio o 8 proc. Ceny wołowiny utrzymują się na wysokim poziomie z powodu przedłużającego się spadku podaży, podczas gdy globalny popyt utrzymuje się na wysokim poziomie – wołowina jest aktywnie kupowana zarówno przez kraje europejskie, jak i eksporterów do Azji i na Bliski Wschód. Ceny wołowiny w Europie rosną również w związku z przygotowaniami do nowych wymogów UE dotyczących ograniczenia wylesiania, które wpłynie na import wołowiny. Tymczasem podaż drobiu nie powróciła jeszcze do normy po epidemiach, które dotknęły fermy, co doprowadziło do wzrostu cen surowców o około jedną dziesiątą.

Wzrost cen dostaw produktów kokosowych

– Od kilku miesięcy sieć handlowa Maxima otrzymuje od poszczególnych dostawców informacje o zamiarze podniesienia cen dostaw produktów kokosowych. Sygnalizuje to nowy trend związany z globalnym spadkiem podaży surowego kokosa i gwałtownym wzrostem cen. Na rynkach światowych podaż surowego kokosa spadła w latach 2024–2025 od 3 do 17 proc., w zależności od produktu i regionu. Filipiny, jeden z największych dostawców, ograniczyły eksport oleju kokosowego, susze w Indonezji zmniejszyły podaż cukru kokosowego o około jedną dziesiątą, a zbiory na Sri Lance spadły z powodu złych warunków pogodowych – podkreśla.

Najbardziej dotknięte tą sytuacją są suszone kokosy, cukier kokosowy i olej – produkty, których produkcja bezpośrednio zależy od ilości i jakości surowców. W połowie 2025 r. ceny suszonego kokosa w Indonezji były o ponad 80 proc. wyższe niż rok wcześniej, a na Sri Lance – ponad dwukrotnie wyższe. Cena oleju kokosowego była dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej i osiągnęła najwyższy poziom od 80 lat.