    Lipcowy piknik integracyjny seniorów z Rudomina

    4 lipca 2025 r., w piątkowe, słoneczne przedpołudnie, odbył się piknik integracyjny. Na wspólnej zabawie i biesiadowaniu spotkali się seniorzy należący do Klubu Seniorów „Złoty Wiek”, który działa przy Centrum Kultury w Rudominie. Piknik został zorganizowany w malowniczym miejscu nieopodal Rudominy — w siedzibie muzykanta Klubu Seniorów, Henryka Zaborowskiego.

    Piknik został zorganizowany w malowniczym miejscu nieopodal Rudominy — w siedzibie muzykanta Klubu Seniorów, Henryka Zaborowskiego | Fot.: Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Przybyłych na piknik seniorów powitali wesołym marszem Jan Nienartowicz oraz gospodarz siedziby, Henryk Zaborowski, wprowadzając wszystkich w świetny nastrój.

    Łaźnia, zabawy, piosenki i pyszny poczęstunek

    Atrakcji było co niemiara. Seniorzy odbyli wycieczkę po pięknej posiadłości. Mogli oglądać dawne zabudowania gospodarskie, które gospodarz pieczołowicie zachował i nadal pielęgnuje. Była tam stara stodoła, piwnica ziemna, świren oraz chlewy. Chętni mogli skorzystać z łaźni, wykąpać się w stawie lub nakarmić rybki.

    Uczestnicy pikniku mieli okazję wziąć udział w różnego rodzaju grach i zabawach. Seniorzy śpiewali piękne piosenki w różnych językach oraz tańczyli w rytm wesołej muzyki.

    Każdy z uczestników miał za zadanie przygotować jakieś danie na piknik. Na wspólnym stole znalazły się więc kibiny i rosół, zupa charczo, mięso z grilla oraz wiele innych przysmaków. Każdy musiał podzielić się z innymi przepisem na przygotowaną przez siebie potrawę.

    Jak u siebie w domu

    Zorganizowany piknik był doskonałą okazją do wspólnego spotkania, zabawy i rozmów przy dźwiękach muzyki — wśród pięknej natury, śpiewu i integracji osób starszych.

    Seniorzy Klubu „Złoty Wiek” pragną serdecznie podziękować Henrykowi Zaborowskiemu za udostępnienie swojej posiadłości na piknik oraz za niesamowitą gościnność i życzliwość. Każdy tego dnia mógł poczuć się jak u siebie w domu.

    Cieszymy się, że nasi seniorzy tworzą tak zgraną i radosną społeczność. Niech takich chwil będzie jak najwięcej!

    ŹródłaInf. i fot.: Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

